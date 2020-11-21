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  4. (Özel) Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay; üstü market, altı meyhane çıktı

(Özel) Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay; üstü market, altı meyhane çıktı

21.11.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül’ün korona virüs salgınını önleme amacıyla yaptığı rutin denetimde, bir marketin alt katını meyhaneye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar suçüstü yakalandı.Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül tarafından rutin denetimler gerçekleştirildi.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül’ün korona virüs salgınını önleme amacıyla yaptığı rutin denetimde, bir marketin alt katını meyhaneye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar suçüstü yakalandı.
Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül tarafından rutin denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında bir marketin alt katında bulunan depo alanının adeta meyhaneye çevrildiği ortaya çıktı. Alt katta içki tüketen vatandaşlara hem korona tedbirlerinden hem de iş yeri açılış ruhsatı dışında faaliyet göstermekten dolayı mühürlenmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi. Aynı zamanda iş yerine perakende satış yapılması gereken yerde içki sunumu yapılmasından dolayı ilgili maddeden üst sınırdan ceza uygulandığı öğrenildi.

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