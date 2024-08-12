Özel güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel güvenlik sınav sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Özel Güvenlik Görevlisi ya da kısaca ÖGG sınavları özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin girmesi zorunlu olan bir sınav türüdür. Bu sınavı belirlenen oranlarda geçerek gerekli puanı alan kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaları mümkün olur. Sınav sonucunda başarılı olan kişilere özel güvenlik sertifikası verilir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan belge yine bu kurum tarafından düzenlenir.

Özel güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Başarı kazanarak ve belli bir puan alarak özel güvenlik görevlisi olmaya hak kazandıran özel güvenlik sınavına girmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan özel güvenlik eğitim kurumlarından belirli bir sürelik temek eğitim alınması gerekir. Bu eğitim için belirlenmiş olan süre 100 saattir.

Alınan 100 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayan kişilerin sınava girme hakları olur. Yetkili kurumlara sınav başvurusu yapan adaylar özel güvenlik sınavına girebilirler. Sınav ile ilgili süreç ve sonuçlar ise Emniyet Genel Müdürlüğü yetkileri kapsamındadır.

E-Devlet üzerinden de sorgulaması yapılan özel güvenlik sınav sonuçları MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) iş birliği de bulunduğu için bu sistem üzerinden de görüntülenebilmektedir.

Özel güvenlik sınav sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Girilen özel güvenlik sınav sonucu öğrenmek için sanal ortam, internet tarayıcısı ya da mobil uygulamalar kullanılabilir. Güvenlik sınav sonuçları sınavı düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinden ya da kurumun mobil uygulamasından görüntülenebilir.

Özel güvenlik sınav sonucuna ulaşmak isteyen kişiler ÖGG sonuçlarının yayınlandığı www.egm.gov.tr/ozelgüvenlik adresinden sorgulama yapabilirler. Tarayıcı üzerinden bu adres ile ulaşılabilen sınav sonuçlarına mobil uygulama aracılığı ile de ulaşılabilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü kendi resmî internet sitesinde özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi sınav sonuçlarını yayınlamaktadır. Sınavın sonuçları genellikle sınav tarihinden hemen sonraki 15 iş günü içinde açıklanır.