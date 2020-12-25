Özel Güvenlik sınav tarihi 2020 son durum... Açıklama geldi! EGM, ÖGG sınavlarını ne zaman yapacak?

2020 ÖGG sınavı ertelendi mi sorusu gündem oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek Özel Güvenlik Görevlisi sınavları ertelendi. Gelen açıklamada Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavları ertelenmiştir bilgisi paylaşılırken adaylar sınavın yeni tarihini araştırıyor.

Yapılan açıklamada, "13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile ertelenmiştir" denildi. 2020 ÖGG sınav tarihi ne zaman? İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınavı son durum...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

13/12/2020 tarihinde ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavları hakkında son dakika açıklaması Emniyet Genel Müdrülüğü'nin resmi internet sayfasında duyuruldu. Koronavirüs vakalarının artışının ardından binlerce kişinin sınavı ÖSYM ve MEB'in kararı ile ertelenmişti. 13 Aralık tarihinde yapılacak olan 2020 Özel Güvenlik Sınavı tarihi ertelendi.2020 ÖGG sınav tarihi ne zaman yapılacak araştıran adaylar, EGM'den yeni bir tarih duyurusu için haber bekliyor.