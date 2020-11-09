HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel Haber) Tedavi ettiği hasta bilgisayarını çaldı

(Özel Haber) Tedavi ettiği hasta bilgisayarını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir aile hekiminin daha önceden tedavi ettiği kişi tarafından bilgisayarı çalındı.

(Özel Haber) Tedavi ettiği hasta bilgisayarını çaldı

Gaziantep’te bir aile hekiminin daha önceden tedavi ettiği kişi tarafından bilgisayarı çalındı. Doktor, muayene odasının kapısına astığı ve genellikle kovboy filmlerinde görülen "wanted" ilanı ile hırsızı arıyor.
Olay, geçtiğimiz Eylül ayında Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. ASM’de görev yapan Dr. Hüseyin Benlier’in muayene odasında bulunan masasının üstündeki dizüstü bilgisayarı çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen doktor, bilgisayarını çalan kişiyi görünce anımsadı. Şahsın isim bilgilerini hatırlayamayan doktor Benlier, hemen polise haber verdi. Öfkelenen doktor ardından ise hırsızı deşifre etti. Doktor Benlier, kovboy filimlerinde görmeye alışık olduğumuz wanted ilanı ile hırsızı aramaya başladı. Benlier, kamerasından aldığı fotoğraıin altına ise "Bu hırsız tarafından bilgisayarım çalınmıştır. Görenlerin veya tanıyanların bilgi vermesi rica olunur" notunu yazarak, hem hastaları hem de mesai arkadaşlarını uyardı.
Aynı sağlık merkezinde 9 yılda üçüncü hırsızlık olayının yaşandığını belirten Dr. Hüseyin Benlier, son çare olarak bunu yaptığını söyledi. Benlier, hırsızlık olayının hem kendi kişisel arşivinin kaybolmasına hem de hastaların yeni bilgisayar kurulana kadar mağdur olmasına yol açtığını ifade ederek, “Gaziantep’te 2011 yılında aile hekimliği sistemine geçildiğinden bu yana bu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmaktayım. Bu 9 yılda 3 kere hırsızlık olayımız oldu yani bizim kendi şahsımıza ait bilgisayarlarımız böyle sık sık çalınmasına maruz kalıyoruz. Biz de görenlerin bilenlerin yardımcı olsun diye kapımıza görüntüsünü astık bu kişinin” dedi.
Muayeneye gelen hastalarını hırsızın fotoğrafını göstererek uyaran Benlier, “Hastalarımız sağ olsun üzüldüklerini söylüyorlar, tanımaya çalışıyorlar ama tanıyamıyorlar bizde ibretlik olsun diye böyle bir ilan asma ihtiyacı duyduk. Ben kendi kişisel verilerimi kaybetmiş oldum bilgisayarımın maddi değerinin dışında 9 yıllık bir birikintim vardı bilgisayarımda. Bir iki gün bir mağduriyet yaşadık yeni bilgisayar aldıktan sonra bizi biraz daha yordu tabii ki. Biz diğer iki olayda her hangi bir uygulama yapmamıştık vatandaşların da bir bilgisi yoktu bu konuda sadece biz zarar görüyorsak siz de görebilirsiniz o konuda da uyarmak istedim” diye konuştu.
Yeni aldığı bilgisayarı ile işini yapmayı sürdüren doktorun tek temennisi ise başkaları mağdur olmadan hırsızın bir an evvel yakalanması.

(Özel Haber) Tedavi ettiği hasta bilgisayarını çaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Esenler’de meydanlara HES kodu ile girilecek
İstanbul'da yeni dönem! O ilçede meydanlara 'HES' ile girilecek
MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
İstanbul'da mahalleliyi isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım On Numara sonuçları sorgulama
Büyük ikramiye için geri sayım...
Başkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı
Başkan Böcek'ten 64 gün sonra sevindiren haber
Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor
Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.