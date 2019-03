(Özel Haber) Türkiye’ye enerji veren kadın Kayserigaz’dan

"ISO 45001 Yönetim Sisteminde ilk belgelendirilen şirket olmak için çalışıyoruz"

Önümüzdeki dönem projeleri hakkında da bilgiler veren Işıl Akkoç; "Şu anda ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi tüm dünyada ilk defa yayınlandı. Biz daha önce OHSAS 18001’i etkin olarak uyguluyorduk, ISO 45001 Yönetim Sistemini de Türkiye’de sektörümüzde bu sistemi ilk uygulayan ve ilk belgeye sahip olan şirket olmak için çalışmalarınızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ben Türkiye’nin ilk ISO 45001 baş denetçilerinden biriyim. Bu da ödül başvurumuzda yer alan unsurlardan biriydi" şeklinde konuştu.

"Şükredilecek bir an"

Ödül töreninde isminin anons edildiği anki duygularını paylaşan Akkoç "Ödülü almak için adımın okunduğu an gerçekten muhteşem bir duygu. O anı yaşatan ve lütfeden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Gerçekten şükredilecek bir an. Bu ödül törenini düzenleyen, buna vesile olan daha önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak Bey’e, şimdiki Bakanımız Fatih Dönmez Beye, bu ödüle ve programa desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürüm de tabi ki aileme, tüm Kayserigaz çalışanlarına, yöneticilerine, müdürlerine, üst yönetime ve en çok da kendi ekibime teşekkür etmek istiyorum" dedi.