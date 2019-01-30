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(ÖZEL HABER) - Uludağ’da 100 liraya sucuk ekmek tarih oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da geçen ay kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin tamamı; hizmet aldıkları kayak, kızak, kar motoru kiralama, sucuk ekmek hizmetlerinde artık aynı ücreti ödeyecek.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da geçen ay kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin tamamı; hizmet aldıkları kayak, kızak, kar motoru kiralama, sucuk ekmek hizmetlerinde artık aynı ücreti ödeyecek. Esnaf canının istediği fiyattan mal ve hizmet satamayacak. Sosyal donatı alanları genişletilerek futbol, voleybol, basketbol ve atletizm sahaları kurulacak.
Kış turizminin önemli mekanlarından biri olan Uludağ’da artık gezi ve eğlence amaçlı gelen yerli ve yabancı turistlerin hepsi aynı hesabı ödeyecek. Kafasına göre fiyat uygulaması yapan esnaflara ise cezai müeyyide uygulanacak. Kışın yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ’da sucuk ekmek, kayak, kızak, çay ve kahve gibi ürünlerin fiyatları kişiye göre değişiyordu. Yıllardır Bursa’da yaşayanlar bütçelerine uygun olmayan fiyatlar yüzünden geri dönüyordu. Uludağ’da sadece yabancı turistlere hizmet veren esnafın artık kendi vatandaşlarına da uygun fiyatla hizmet vermesi sağlanacak.
Geçen ay Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi kuruldu. Kooperatifin gayesi, Uludağ’da hizmetin hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla misafirlere sunulması.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi kurucu üyelerinden Emre Kamburoğlu, ’’Derneğimizin kuruluş gayesi, kaliteli hizmet standardını en yukarıya çıkarmak, gelen misafirlere en iyi hizmeti vermek. Burada fiyatlar konusunda bir sıkıntı vardı. Gelen misafirlerimizin kaliteli hizmeti makul fiyatlara alması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili yasa dışı çalışmalar ve işlemler vardı. Bunun önüne geçmek için bakanlığımızın da öngörüsünde çalışmalarımıza başladık. Kooperatifimizin koymuş olduğu kurallar var. Kurallara uymayan esnaf arkadaşlarımızı evvela ikaz edeceğiz. Uyulmadığı takdirde kolluk kuvvetlerinin de nezaretinde yasal işlemle atılmaları söz konusu olacak’’ dedi.

’’Uludağ dört mevsim tatil ve eğlence mekanı olacak’’
Kooperatif, Uludağ’da yazın da aynı yoğunluğu yakalamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’’Dört mevsim turizm, dört mevsim Uludağ’’ sözünü gerçekleştirecek. Bunu slogan haline getirerek çalışmalara başlayan kooperatif yöneticileri, Uludağ’ın derinliklerinde kış aylarında yapılan kar motorlarıyla safari ve gezilerin yazın da aynı şekilde ATV motorlarla ziyaretçilere sunulmasını sağlayacak. Bunun yanında Orman Bölge Müdürlüğü’nün tahsis ettiği alana futbol, voleybol, basketbol, tenis, golf, atletizm sahası ve yüzme havuzu inşa edilecek. Gerçekleştirilecek bu projeyle uluslararası müsabakalar ve profesyonel ve amatör spor kulüplerinin de buraya gelerek kamp yapmasını sağlanacak.

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