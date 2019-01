(Özel Haber) Yılbaşında alkollü sürücülere özel vale hizmeti

Bursa’da yılbaşında alkollü araç kullanmak istemeyen sürücüler için acil vale hizmeti veren 3 girişimci, yüzleri güldürdü. Krizi fırsata çeviren girişimci Veysel Geçgin, hazırladığı afişi sosyal medyada paylaşarak alkollü sürücüler için vale hizmeti verebileceğini duyurdu. Geçgin’in bu hizmetine gece boyunca talep yoğun olurken, vatandaşlar hizmetten son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Bursa’da açtıkları acil kurye şirketi ile normal zamanlarda vatandaşların acil işlerini halleden 3 girişimci yılbaşı gecesi alkollü sürücülerin trafik krizini fırsata çevirdi. Girişimcilerden Veysel Geçgin, alkollü sürücülere sosyal medyadan ‘Alkollü direksiyon başına geçip hem hayatınızı hem de ehliyetinizi riske atmayın’ mesajıyla seslenerek hazırladıkları afişi paylaştı. Geçgin’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve gece boyunca sürücü talebi yaşandı.

Geçgin’den kendisini evine bırakmak isteyen Mustafa Şişman isimli bir vatandaş verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz hayatımızı bilinçli yaşamaya çalışıyoruz. Bu gece de arkadaşlarımızla biraz eğlendik, alkol aldık. Alkollü sürücü koltuğuna geçmek istemedim ve Veysel ağabeyimizin hizmetini gördüm. Hem kendi can güvenliğimiz hem de başka insanların can güvenliği için kendilerine ulaştık ve onlar da bizi gideceğimiz yere bırakacak. Hizmetten çok memnunum, bu gece her şey çok iyi” ifadelerini kullandı.

Girişimci Veysel Geçgin de normal zamanlarda vatandaşlara acil kurye hizmeti verdiklerini fakat bu gece yılbaşı sebebiyle alkollü sürücülere hitaben böyle bir girişimde bulunduklarını kaydetti. Amaçlarının can ve mal güvenliği olduğunu kaydeden Geçgin, “Biz acil kurye şirketiyiz. Vatandaşlara acil durumlarda ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışıyoruz fakat bu gece sürücülere yönelik bir girişimimiz oldu. Hazırladığımız bir afişle sürücülere sizin için biz araç sürelim mesajı verdik ve kısa sürede de güzel geri dönüşler aldık. Amacımız can ve mal güvenliğini korumak. Geceyi güzel bitirmek istiyoruz” dedi.