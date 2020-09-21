HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 04:55 | Son Güncelleme

Kadıköy’de çekildiği iddia edilen görüntülerde Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı.

Kadıköy’de çekildiği iddia edilen görüntülerde Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şoför, kadın yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve ’Pis sarhoşlar’ diyerek bağırdı. Araya giren bir kişi olayın daha da büyümesini önlerken görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama geldi.
Sürücünün lisansı askıya alındı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı
Kadıköy’de durakta Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, ’Ben alkollü yolcu taşımıyorum’ dedikten sonra ’Pis sarhoşlar’ diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı. Duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen şoför uzaklaştırılırken görüntünün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tabletBaykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
Dünyanın en ilginç araba tasarımları! Dünyanın en ilginç araba tasarımları!
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Susurluk’da bir ev alevlere teslim oldu
Susurluk’da bir ev alevlere teslim oldu
İskenderun'da hasta almaya giden ambulans devrildi
İskenderun'da hasta almaya giden ambulans devrildi
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı
Kadın yolcu saldırıya uğradığı anları telefonuyla çekti
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.