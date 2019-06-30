HABER

Özel halk otobüsünde yolcuya saygısızlık cezasız kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Sürücülerinin yolculara kaba ve kural dışı davranışta bulunduğu 2 özel halk otobüsü 3 gün süreyle toplu taşımadan men edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 özel halk otobüsü, sürücülerinin yolculara kaba davranışta bulunması üzerine 3 gün süreyle toplu taşımadan men edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma araçlarında rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmelerine büyük önem verildiği kaydedildi.

Vatandaşın ulaşım hizmetlerinden memnun olması için her şikayetin hızlıca sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda son olarak Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki özel halk otobüslerinde vatandaşlara kötü muamele yapıldığı şikayetleri üzerine ulaşım denetleme ekiplerinin çalışma başlattığı vurgulandı.

Ekiplerin 20 Haziran'da Darıca-Gebze hattı ve 24 Haziran'da Çayırova-Gebze hatlarında sefer yapan şoförlerin yolculara mesleki nezaketten uzak, kaba ve kural dışı davranışta bulunduklarını tespit ettiği aktarılan açıklamada, "Her iki özel halk otobüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanarak araçlar 3 gün süreyle trafikten men edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şoförler hakkında da yasal işlem başlatıldığı, ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!
Genç anneden "Velayetini aldığım çocuğumu göstermiyorlar" iddiasıGenç anneden "Velayetini aldığım çocuğumu göstermiyorlar" iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toplu taşıma

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Sokağa el yapımı patlayıcı attılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.