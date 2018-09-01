Özel harekatçı antrenör Hakkarili çocuklar için mesaide

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de görevli özel harekat polisi Ünal Aşık, kentte açılan spor kurslarında Hakkarili çocuk ve gençleri ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyor.
Devlet ile halk kaynaşmasının en iyi şekilde sağlandığı kentte valilik bünyesinde şehrin kalkınması için yürütülen çalışmalar takdir topluyor.
Bu kapsamda hayata geçirilen projeler ile çocuk ve gençlerin spora kazandırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla kentin birçok noktasında sosyal tesisler kuruldu.
Bu tesislerde çeşitli spor branşlarında açılan kurslara katılan birçok çocuk ve gence, terörle mücadelede etkin rol alarak kentte huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan özel harekat polisleri de mesai saatlerinden sonra eğitim veriyor.
Polisgücü Spor Kulübü bünyesinde çalışma yürüten, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Ünal Aşık'ın yetiştirdiği sporcular, aldığı başarılı sonuçlar ile adından söz ettirmeye başladı.
Aşık'ın yetiştirdiği sporculardan Gizem Nur Tatlı, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ise dünya üçüncülüğü elde etti.
Bu başarılarda önemli pay sahibi polis memuru Aşık, sporcularının gelecek sezon katılacakları müsabakalarda daha iyi dereceler almaları için özveriyle hazırlıklara devam ediyor.
- "Desteğinizi, sevginizi çocuklarımızdan esirgemeyin"
Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarıyla sürdürdükleri terörle mücadelenin yanı sıra yetkililerin destekleri ile öğrencileri spora kazandırmak için de çaba sarf ettiklerini söyledi.
Bu konuda başarılı olduklarını anlatan Aşık, şöyle devam etti:
"Her gittiğimiz ilden, organizasyondan dereceyle geldik. İnşallah daha güzeli de olacak. Bir yıl gibi kısa bir sürede dünya derecesi, Türkiye şampiyonluğu, genç erkeklerde Türkiye üçüncülüğü elde ettik. İnşallah bunlar önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası ve ileride Dünya Şampiyonası'na gidecek. Ben elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Bu başarı öncelikle sayın büyüklerimizin ve Hakkarili yetenekli çocuklarımızındır."
Aşık, gereken değer ve desteğin verilmesi durumunda her zaman başarılı olacaklarının altını çizdi.
Gizem Nur Tatlı'nın minikler 33 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Aşık, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda genç erkekler B kategorisinde Ömür Tuğan ilk defa katıldığı organizasyonda Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra katıldığımız Çanakkale Şehitliği Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda kızımız Türkiye ikincisi olmuştu. Ardından Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştık. Tayland'ın Bankok kentinde yapılan Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda kızımız Gizem Nur Tatlı minikler 33 kiloda dünya üçüncüsü oldu. İnşallah üç ay sonra da Avrupa kupamız var. Orada da sayın büyüklerimizin desteği ile yine Hakkarili çocuklarımızı, yetenekli çocuklarımızla beraber Gizem Nur Tatlı'nın yanına yeni yüzler katarak yeni şampiyonluklar getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Desteğinizi, sevginizi çocuklarımızdan esirgemeyin."
- "Hedefim hep birincilik olacak"
Milli sporcu Tatlı ise yurt içinde ve dışında muay thai müsabakalarına katıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bankok şehrinde Kazak rakibimi yendim ama Taylandlı rakibimi yenemedim. Bunu, Ünal hoca sayesinde başardım. Ünal hoca olmasaydı belki bu sporla tanışamazdım. Onun sayesinde buraya kadar geldim. Çok teşekkür ediyorum. Günde iki saat çalışıyoruz. Kasımda Avrupa Kupası olacak. Ben de katılacağım. Orada birinci olmak için çalışıyorum. Arkadaşlarımın da başarmasını istiyorum. Hedefim hep birincilik olacak. İnşallah Allah'ın izniyle Hakkari'ye tekrar birincilik getireceğim. Bize destek sunan başta Sayın Valimize, emniyet müdürümüze ve Ünal hocamıza teşekkür ederim."
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