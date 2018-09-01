Özel harekatçı antrenör Hakkarili çocuklar için mesaide

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de görevli özel harekat polisi Ünal Aşık, kentte açılan spor kurslarında Hakkarili çocuk ve gençleri ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyor. Devlet ile halk kaynaşmasının en iyi şekilde sağlandığı kentte valilik bünyesinde şehrin kalkınması için yürütülen çalışmalar takdir topluyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler ile çocuk ve gençlerin spora kazandırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla kentin birçok noktasında sosyal tesisler kuruldu. Bu tesislerde çeşitli spor branşlarında açılan kurslara katılan birçok çocuk ve gence, terörle mücadelede etkin rol alarak kentte huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan özel harekat polisleri de mesai saatlerinden sonra eğitim veriyor. Polisgücü Spor Kulübü bünyesinde çalışma yürüten, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Ünal Aşık'ın yetiştirdiği sporcular, aldığı başarılı sonuçlar ile adından söz ettirmeye başladı. Aşık'ın yetiştirdiği sporculardan Gizem Nur Tatlı, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ise dünya üçüncülüğü elde etti.

Bu başarılarda önemli pay sahibi polis memuru Aşık, sporcularının gelecek sezon katılacakları müsabakalarda daha iyi dereceler almaları için özveriyle hazırlıklara devam ediyor. - "Desteğinizi, sevginizi çocuklarımızdan esirgemeyin" Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarıyla sürdürdükleri terörle mücadelenin yanı sıra yetkililerin destekleri ile öğrencileri spora kazandırmak için de çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu konuda başarılı olduklarını anlatan Aşık, şöyle devam etti: "Her gittiğimiz ilden, organizasyondan dereceyle geldik. İnşallah daha güzeli de olacak. Bir yıl gibi kısa bir sürede dünya derecesi, Türkiye şampiyonluğu, genç erkeklerde Türkiye üçüncülüğü elde ettik. İnşallah bunlar önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası ve ileride Dünya Şampiyonası'na gidecek. Ben elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Bu başarı öncelikle sayın büyüklerimizin ve Hakkarili yetenekli çocuklarımızındır." Aşık, gereken değer ve desteğin verilmesi durumunda her zaman başarılı olacaklarının altını çizdi.