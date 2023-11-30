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Özel hastanede skandal! Doğum sırasında oldu, 2 yıl sonra fark edildi

30.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Antalya’da Y.S. (32), 2 yıl önce özel hastanede doğum yaptı. Doğum sonrası kusma, ağrı ve iltihap gibi sorunlar yaşayan genç kadın, 2 yıl boyunca iyileşemedi. Başka bir hastanede tomografi çektiren kadın, öğrendiği gerçek sonrası hayatının şokunu yaşadı. Doğum sırasında Y.S.'nin vücudunda yaklaşık 30 santimetrelik gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Gazlı bez ameliyatla alınırken, genç kadın, hastane ve doktor aleyhine dava açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Özel hastanede skandal! Doğum sırasında oldu, 2 yıl sonra fark edildi

Antalya’da yaşayan Y.S., 2021 yılında kızını dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi. Burada sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu. Bağırsaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle 12 gün hastanede yatan Y.S. yeni dünyaya getirdiği bebeğinden de ayrı kaldı. Annesinin emziremediği bebek, mama ile beslendi.
Hastaneden taburcu edilen Y.S.’nin bu sefer de dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Tekrar başvuran Y.S.’ye doğumunu yaptıran doktoru D.A. iddiaya göre ‘durumun normal olduğunu ve iltihabın zamanla biteceğini’ söyledi. Hastaneden ayrılan Y.S.’nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Bu süre zarfında başvurduğu hastanelerden bir sonuç alamayan genç kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

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İHMAL YÜZÜNDEN 2 YIL AĞRI ÇEKTİ

Burada yapılan kontrolde doktor acil tomografi çektirmesini istedi. Çekilen tomografide Y.S.’nin vücudunda doğum sonrası unutulan sargı bezi görüldü. Büyük şok yaşayan Y.S., 2 yıldır yaşadığı ağrılara ihmalin sebep olduğunu öğrendi. Y.S.'nin karnında unutulan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki gazlı bez ameliyatla çıkarıldı. Y.S., hastane ve doktor hakkında hukuki süreci başlatması için avukatı Hasret Baş’a başvurdu.

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DOKTOR İLTİHAP İÇİN ‘NORMAL’ DEDİ

Çok zor günler yaşadığını belirten Y.S., 2 yıl boyunca ağrılarının ve ara ara iltihap akışının devam ettiğini söyledi. Y.S., “Farklı hastanelere de başvurdum ancak kimse bir teşhis koyamadı. En son Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdum. Burada bana doğum sırasında vücudumda sargı bezi kaldığı söylendi. İlk doğum yaptığımda 10 gün boyunca ağrılarım yüzünden çocuğumu kucağıma bile alamamıştım" diye konuştu.

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‘MADDİ VE MANEVİ DAVA AÇACAĞIZ’

Konuyla ilgili adli süreci başlatmak için dosyalarını hazırladıklarını söyleyen Avukat Hasret Baş, “Ameliyathanedeki doktor ve hemşire tarafından ameliyat öncesi sayım yapılır sonrasında yine sayım yapılıp kapatılmış olsaydı bu olay yaşanmayacaktı. İçerisinde gazlı bez unutulan müvekkilim 2 yıl boyunca çok ağır sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Adli makamlara intikal ettireceğiz" dedi.

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Konudan yeni haberdar olduklarını belirten hastane yönetimi ise iddiayı incelediklerini bildirdi. Konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını belirten yönetim, inceleme sonrasında gerek görülürse açıklama yapılacağını ifade etti.

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(DHA)

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