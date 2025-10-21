KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Özel hastanelere 334 milyon lira ceza! Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, usulsüz sağlık hizmetlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, bu tür uygulamalara asla geçit verilmeyeceğini vurguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı tespit edilen özel hastanelere yaklaşık 333,9 milyon lira ceza uyguladı. Detaylar haberimizde...

Özel hastanelere 334 milyon lira ceza! Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza uyguladı.

Özel hastanelere 334 milyon lira ceza! Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok" 1

USULSÜZLÜKLERE YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR

SGK'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor.

GEÇEN YIL 607,9 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı.

Özel hastanelere 334 milyon lira ceza! Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok" 2

BU YIL 5 BİN 94 DENETİM YAPILDI

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı. Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Özel hastanelere 334 milyon lira ceza! Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok" 3

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz." denildi.

"USULSÜZ SAĞLIK HİZMETİNE ASLA GEÇİT YOK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel hastanelere 334 milyon lira ceza! Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok" 4

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek borusuna ceviz kaçtıYemek borusuna ceviz kaçtı
Herkes risk altında: "Ölüme yol açabilir" Herkes risk altında: "Ölüme yol açabilir"

Anahtar Kelimeler:
Ceza sgk özel hastane Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.