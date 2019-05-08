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(Özel) İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bursa’da bir fırıncı dededen kalma Ramazan geleneğini sürdürüp, iftariyelik için silah, kama ve ibrik şeklinde poğaça ile simit makarna üretiyor.Yerkapı Mahallesi’nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan geleneği sürdürüyor.

(Özel) İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

Bursa’da bir fırıncı dededen kalma Ramazan geleneğini sürdürüp, iftariyelik için silah, kama ve ibrik şeklinde poğaça ile simit makarna üretiyor.
Yerkapı Mahallesi’nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan geleneği sürdürüyor. Seymen, bir zamanlar her fırının silah, kama, ibrik şeklinde iftariyelik üretme geleneğini yaşatarak, yaptığı tabanca, testi ve kama şeklindeki poğaça ile simit makarnaları satıyor. Poğaçaların tanesini 1.50 liraya satan Seymen satışlardan memnun olduğunu söyledi.
1933 yılından beri ailesinin fırıncılık ile uğraştığını ifade eden Seymen, “Osmanlı geleneğini yaşatıyoruz. Artık Bursa’da bu geleneği sürdüren fırıncı yok. Tabanca, testi, kama, tüfek ve kılıç gibi iftariyeliklerle birlikte simit makarna üretme geleneğini yaşatıyoruz. Satışlarımızdan da gayet memnunuz. Vatandaşlarımız bu iftariyeliklere ilgi gösteriyor. Genelde poğaçaları eskiyi bilen insanlar ve öğrenciler, çocuklar alıyor. Kız çocukları testi şeklinde olan poğaçaya, erkek çocukları ise silah ve kama şeklindeki iftariyeliklere ilgi gösteriyor. Küçüklüğümüzde oruç tuttuğumuzda ailemiz bize bu iftariyeliklerden getirirdi. Oyuncak yerine iftariyelik getirerek bizi ödüllendiriyordu. Şimdi de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

(Özel) İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

(Özel) İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

(Özel) İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

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