Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nda yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla oluşturulan "Acil Müdahale Timi" göreve başladı. Havalimanında tatbikat gerçekleştiren timler, senaryo gereği güvenlik kamera sistemi üzerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahsa ve kavga eden iki kişiye müdahale etti. Acil müdahale timlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı. İstanbul Havalimanı’nda yolcu yakınları ve çalışanların güvenliğini korumak ve yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla "Acil Müdahale Timi" kuruldu. Havalimanında görev yapan personeller arasından seçilen 82 polis memuru ve 1 komisere Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 12 gün boyunca eğitim verildi. “OC spreyi kullanımı, üst arama ve kelepçe takma, teleskopik cop kullanımı, temel eğitim, polis müdahale ve etkili kuvvet kullanımı eğitimine tabi tutulan polisler, 6 Ağustos tarihinden itibaren 13 ekip şeklinde İstanbul Havalimanı’nın farklı noktalarında görev yapmaya başladı. Acil Müdahale Timinde bulunan ekipler, ana terminal binası önünde meydana gelebilecek tüm asayiş olaylarına müdahale etmekle birlikte, şahıs, kimlik, pasaport araç ve eşya kontrolleri de yapıyor.

Acil Müdahale Timinden Havalimanında tatbikat

Acil Müdahale Timi ekipleri aldıkları eğitim doğrultusunda İstanbul Havaliman’ında gerçeği aratmayan tatbikata imza attı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği yolcu kontrol noktasında kesici aletini vermek istemeyen bir şahsa anında müdahale edildi. Şahsın yasaklı maddeyi teslim etmemekte direnmesi üzerine bölgede devriye gezen Acil Müdahale Timi, kısa sürede olay yerine gelerek direnen şahsı etkisiz hale getirdi. Bir başka senaryoda ise terminalin hemen her noktasındaki binlerce kamera ile kontrol eden ekipler, sistem tarafından hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahsa müdahale etti. Kısa sürede Acil Müdahale Timi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polislerce karakola götürüldü. Ekipler, tatbikatta havalimanında kavga eden iki gruba da müdahale etti.

Havalimanında 1 Ocaktan bu yana bin 350 olaya müdahale edildi

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü bünyesinde ayrıca, 13 birim ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birim ile birlikte 2 bin polis memuru, 5 bin özel güvenlik personeli de görev yapıyor. Havalimanında görev yapan polislere diğer birimlerden farklı olarak, Sivil Havacılık Temel Eğitimi, Hudut Kapıları Temel Eğitimi, Seyahat Belgeleri Sahteciliği Uzmanlık Eğitimi, Davranış Analizi Eğitimi, Acil Müdahale Eğitimi, Önemli Tesisleri Koruma Eğitimlerinin yanı sıra polis halkla ilişkilerini geliştirmeye yönelik etkili iletişim ve beden dili kullanım gibi sosyal içerikli eğitimlerde veriliyor. Havalimanıda çalışan polis ekipleri 1 Ocak’tan itibaren toplam bin 350 olaya müdahale edip çeşitli suçlardan aramaları bulunan 2 bin 150 şahsı yakaladı.