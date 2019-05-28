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(Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle tehlikeli mezuniyet kutlaması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

Çekmeköy’deki özel bir lisenin öğrencileri mezuniyetlerini, değerleri 1 milyonu bulan lüks araç konvoyu eşliğinde İstanbul Boğazı’nda kutladı.

Çekmeköy’deki özel bir lisenin öğrencileri mezuniyetlerini, değerleri 1 milyonu bulan lüks araç konvoyu eşliğinde İstanbul Boğazı’nda kutladı. Araçlarının camlarından sarkarak sahil yolunda tur atan gençler, alevsiz meşaleler yakarak trafiği tehlikeye düşürdü. Özçekim yapmayı ihmal etmeyen gençlerin trafikte yoğunluğun oluştuğu o tehlikeli kutlama anları havadan da görüntülendi.
Çekmeköy’deki özel bir okulun lise son sınıf öğrencileri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında mezuniyetlerini kutlamak için değerleri 1 milyonu bulan lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıktı. Gençlerin araçlarla Beşiktaş’tan başlayarak gerçekleştirdiği kutlama sahil yolundan Sarıyer’e doğru devam etti. Renkli ancak ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne olan kutlamada öğrenciler, ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına sarktı. Şarkı ve marşlarla doyasıya eğlenen gençler, sahil boyunca lüks cip ve otomobillerle tur attı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, yoldan geçen vatandaşlar da şaşkınlık izledi.

Alevsiz meşaleler yakıp elden ele verdiler
Ancak sahil boyunca kutlamaya devam eden gençler, eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanlar yürüdüğü esnada gençler alevsiz meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Meşaleleri elde ele veren ve araçlar arasında el tutuşan gençler, canlarını bir an olsun umursamadı. Düdük ve polis sireni çalarak çevreyi oldukça rahatsız eden gençler, trafiği tehlikeye düşürdü. Camdan sarkan bazı gençler ise seyir halinde öz çekim yapması yürekleri ağza getirdi. Kutlama esnasında karşı yönden gelen kız öğrencilerin bindiği ve sarktığı renkli “vosvoslu” araç konvoyu ise dikkat çekti.

Tehlikeli mezuniyet havadan görüntülendi
Öte yandan Beşiktaş’tan başlayarak Sarıyer İstinye’ye gelen gençlerin oluşturduğu konvoy, buradan dönüş aldı. Konvoyun yolda bölünmesi nedeniyle bir grup yol üzerinde bekleyince trafikte araç kuyruğu oluştu. Trafiği yoğunlaşmasına aldırış etmeyen gençler, şarkı ve marşlarla eğlenmeye devam etti. Gençler bir süre sonra TEM Otoyoluna çıkarak Çekmeköy’e doğru gitti. Tehlikeli mezuniyet kutlaması ise “drone” ile havadan görüntülendi.

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