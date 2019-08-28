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(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki bir AVM’nin önünde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda yürüyen genç bir kadına çarptı.

(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki bir AVM’nin önünde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda yürüyen genç bir kadına çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Ağustos Cuma günü saat 10.00 sıralarında Şişli Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde genç bir kadın AVM’den çıkarak iş yerine doğru yola koyuldu. Kadın yolda yürüdüğü esnada otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak gelmeye başladı. Manevrasını sürdüren sürücü bir süre sonra arkasında yürüdüğünü fark etmediği kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü ve başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, AVM’nin güvenlik görevlileri ve otomobil sürücüsünün kadına çarptığını gören cip sürücüsü de koşarak olay yerine geldi. Vatandaşlar kaza nedeniyle şok geçiren genç kadını sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü önündeki cipe yola vermek için geri manevra yapıyor. O esnada AVM’den çıkan kadın otomobilin arkasından yürümeye başlıyor. Bir süre sonra otomobil kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanıyor. Kazayı gören kişiler koşarak kadının yanına geliyor. Kadın ise kazanın şokuyla ayağa kalkmaya çalışıyor.

“Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilirdi”
Kaza hakkında konuşan Rıdvan Etke, “AVM’nin önünde araç sürücüsü öndeki araca yol vereceğim diye bir anda geri geri gelmeye başladı. İnsanlar sağdan ve soldan ‘hop’ dediyse de adam fark edemedi. Arkası dönük olan bayana bir anda vurarak yere düşmesine sebep oldu. Tabi ki dikkatsizlik, dikiz aynalarından kontrol etmesi lazım. Bir anda geri gelinmez ki orası AVM’nin önüdür. Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilirdi. Kafasını asfaltı bir yere vursa, çok ciddi sakatlanma ya da beyin kanaması geçirip ölümle sonuçlanabilirdi” dedi.
Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

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