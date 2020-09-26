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(Özel) İstanbul’un göbeğindeki ünlü işletmede skandal görüntüler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak’alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi.

İstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak’alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve ünlü isimlerinde katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Alkol alan grubun karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek’teki bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

Doğum günü partisinde skandal görüntüler
İşletmede korona virüs salgınına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup ardından gelen doğum günü pastası sonrası alkolün da etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

Salgına rağmen eğlenip göbek attılar
Aralarında ünlü isimlerinde olduğu partide, restoran olmasına rağmen DJ’lik de yapan ünlü isminde çaldığı müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Çalışanların dahi maske takmadığı “korona partisinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İşletme geçen hafta mühürlenmiş
Öte yandan partinin verildiği işletmenin geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekanın faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

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