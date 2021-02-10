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Özel kalem müdürünün öldürüldüğü davada 18 yıla kadar hapis istemi

10.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Özel kalem müdürünün öldürüldüğü davada 18 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eski özel kalem müdürünü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eski özel kalem müdürünü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın kasten öldürme suçunu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezanın 18 yıla kadar indirilmesini talep etti.
Olay, 2019 yılında Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başiskele Belediyesi eski özel kalem müdürü Barış Çalım ile Muharrem A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem A., yanındaki silahla Barış Çalım’ı karnından silahla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Çalım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muharrem A. ise kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
’Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Muharrem A.’nın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları ve maktul Barış Çalım’ın ağabeyi Savaş Çalım mahkeme salonunda hazır bulunurken, sanık Muharrem A. ise SEGBİS sistemi ile katıldı.

"Duyumlarıma göre olaydan önce silah almış"
Olaydan önce sanık Muharrem A.’nın silah aldığını söyleyen Savaş Çalım, "Sanığı mahallemizin çocuğu olması sebebiyle tanıyorum. Olay öncesinde kendisiyle herhangi bir husumetimiz söz konusu değildir. Kendisini alıp zorla bir yere gitmem tehdit etmem gibi herhangi bir olay olmamıştır. Zaten kendisi de bunu dile getirmiştir. Ancak, olay tarihlerinden önce kendisi benden borç istemişti. Ben de bu taleplerini kabul etmemiştim. Ayrıca uyuşturucu kullandığını öğrenmiş ve bu konuda ona kızmıştım. Tahminimce bundan dolayı bana husumet beslemiş, sanıktan şikayetçiyim" dedi.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, ilk olarak Muharrem A.’nın ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, ardından da olayı haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezanın 18 yıla kadar indirilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti ise Muharrem A.’nın tutukluluk halinin devamına kararak vererek, duruşmayı erteledi.

Özel kalem müdürünün öldürüldüğü davada 18 yıla kadar hapis istemi

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