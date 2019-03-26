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(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken binanın enkazından 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar, hastaneden taburcu oldu.

(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

Kartal’da çöken binanın enkazından 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar, hastaneden taburcu oldu. Tayyip Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine hediye ettiği Trabzonspor forması ile ilk kez top oynadı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan küçük Tayyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini ve tekrar görmek istediğini söyledi.
Mahmut Tayyip Alemdar, Kartal’da 6 Şubat tarihinde çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının enkazından 9 saat sonra kurtarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yaşındaki çocuğu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti. Küçük Tayyip tedavisinin ardından eski sağlığına kavuştu. Tayyip şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine hediye ettiği formayla futbol oynayabiliyor.

“Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğim, onu çok seviyorum”
9 yaşındaki Tayyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini ziyaret ettiği için çok sevindiğini, onu çok sevdiğini ve tekrar görmek istediğini belirtti. Tayyip, "Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceğini bilmiyordum. Ama geldi beni ziyaret etti ona çok teşekkür ediyorum. Yanıma hastaneye gelince çok fazla sevindim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini ziyaret etmesiyle çok güzel duygular hissettiğini söyleyen küçük Tayyip, “Çok sevindim, çok güzel duygular hissettim. Bana top hediye etti. 4 tane üstlük forma hediye etti” şeklinde konuştu.
Kendisi için dua eden vatandaşlara teşekkürlerini ileten Tayyip, “Şu an çok iyiyim. Yürüyebiliyorum, bacağımda çok sıkıntı yok kolumda da sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Şu an okuluma devam ediyorum. Cumhurbaşkanım beni bir kez daha ziyaret ederse, ya da yoğunluğundan dolayı gelemezse ben kendisini ziyaret edeceğim, onu çok seviyorum” dedi.
Tayyip Alemdar’ın babası Nedim Alemdar, “Bu hadisenin başladığı dakikadan bu dakikaya kadar bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Valisi, Kartal Kaymakamımız, Kartal İlçe Emniyet Müdürümüz, gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu hadisede bizim hep yanımızda oldular. Böyle acı bir hadise yaşadık, Allah inşallah bu topraklarda böyle bir daha yaşatmaz kimsenin canı yanmaz. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Onların şehit olduğuna inanıyoruz inancımız o yönde acımız biraz hafifledi. Geri kalan kardeşlerimizle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Kimisi okuluna kimisi işine başladı. Devam ediyoruz Cumhurbaşkanımız geldi, çok ciddi moral oldu bu çocuk dokuz yaşında. Önce arayıp sonra formalarını getirip ziyaret etti, şimdi de çocuk söylüyor zaten Cumhurbaşkanımız gelmezse biz ona gidelim baba diyor. Ankara’ya seçim dolayısı ile yoğunluk var, seçimden sonra inşallah program dahilinde o bize geldi, biz de Ankara’ya gidebiliriz aslında. Gidip kendisini de ziyaret etmek istiyoruz. Öyle bir imkan fırsat doğarsa ilk etapta çocukla beraber bir teşekkür edeceğiz. Bütün Türkiye’nin her yerinden bizlere dua eden, bu konuda yanımızda olduğunu söyleyen eş dost akrabalara hepsinden Allah razı olsun. Dediğim gibi yaraları sarıyoruz devlet yanımızda ama gidenler gitti Allah rahmet etsin. Dediğimiz gibi Allah bu topraklara böyle bir acı yaşatmaz inşallah” şeklinde konuştu.

(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

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