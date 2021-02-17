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(Özel) Kontrolden çıkan ticari araç önce taksiye çarptı, sonra iş yerine daldı

17.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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(Özel) Kontrolden çıkan ticari araç önce taksiye çarptı, sonra iş yerine daldı

Bahçelievler’de kontrolden çıkan ticari araç önce sokaktan caddeye çıkan taksiye çarptı.

Bahçelievler’de kontrolden çıkan ticari araç önce sokaktan caddeye çıkan taksiye çarptı. Hızını alamayan ticari araç ise daha sonra kaldırıma çıkarak bir iş yerine daldı. Yaşanan o kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BCP 306 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce sokaktan caddeye çıkmaya çalışan ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Hızını alamayan hafif ticari araç daha sonra kaldırıma çıktıktan sonra manevra yapmasına rağmen önce taksiye çarptı, sonrada cadde üzerinde bulunan bir iş yerine daldı.
Kaza sonrası yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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