HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

(Özel) Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:40 | Son Güncelleme

Avcılar’da metrobüs içerisinde ‘kız arkadaşıma yan baktın’ bahanesiyle çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.Olay, dün akşam saatlerinde Deniz Köşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Durağı’na gelen bir metrobüste yaşandı.

Avcılar’da metrobüs içerisinde ‘kız arkadaşıma yan baktın’ bahanesiyle çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Deniz Köşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Durağı’na gelen bir metrobüste yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre metrobüs içerisinde iki şahıs arasında ‘kız arkadaşıma yan baktın’ tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre büyüyerek bıçaklı kavga dönüştü. Bıçaklı kavgaya karışan diğer şahsı metrobüs durduktan sonra bıçakla kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Diyanet'ten flaş 'hutbe' açıklamasıDiyanet'ten flaş 'hutbe' açıklaması
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı? Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
En Çok Okunan Haberler
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Diyanet'ten 'hutbe' açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
Diyanet'ten flaş 'hutbe' açıklaması
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı! 14.51'de durmuş
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı!
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu!
Yer: İstanbul! Gözaltına alınmamak için cadde ortasında soyundular
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.