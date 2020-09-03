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(Özel) Motosiklet hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde park halindeki motosiklet çalındı.

Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde park halindeki motosiklet çalındı. Motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı.
Çakmak Mahallesi’nde motosikletli 2 şahıs, bir apartmanın otoparkında duran motosikleti çaldı. Hırsızlardan biri kendi motosikletlerinde beklerken, diğeri park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlar ardından iki motosikletle beraber otoparktan kaçtılar. Otoparkta yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir başka motosiklet hırsızlığı ise Çekmeköy’de yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan hırsızlıkta bir şahıs, park halindeki motorun yanına geldi. Çevreyi kontrol eden şahıs, daha sonra motosiklete binerek uzaklaştı.

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