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(Özel) Müziği kısmaları için uyardılar, tekme tokat dayak yediler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bursa’da, komşularını gece geç saatlere kadar devam eden müzik sesini kısmaları için ikaz edince tekme tokat dayak yediklerini öne süren aile, suç duyurusunda bulundu.Olay, geçen cuma günü Fethiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da, komşularını gece geç saatlere kadar devam eden müzik sesini kısmaları için ikaz edince tekme tokat dayak yediklerini öne süren aile, suç duyurusunda bulundu.
Olay, geçen cuma günü Fethiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytekin Tomuş (63), Sevim Tomuş (55) ve çocukları evde oturdukları sırada, yan binada oturan komşuları bahçede eğlence yapmaya başladı. İddiaya göre alkol içilen eğlence gece geç saatlere kadar sürünce, Aytekin Tomuş, müziği kısmaları için komşularını ikaz etmeye gitti. Tomuş daha ’müziği kısın’ demeye kalmadan komşuları tarafından tekme tokat darp edildi. Eşinin tekme tokat dövüldüğünü gören Sevim Tomuş ve oğlu Anıl Tomuş (31), kurtarmak için yardıma gitti. Babasını kurtarmak için kalabalığın arasına giren Anıl Tomuş’u fark eden saldırganlar, genci de babasıyla birlikte darp etmeye başladı. Eşi ve oğlunu o halde gören Sevim Tomuş kocasını korumak için üstüne kapansa da saldırganlara mani olamadı ve o da darp edildi. Kalabalığın elinden kurtulduktan sonra polis ve ambulans ekiplerini çağıran aile, sabahın erken saatlerine kadar hastanede müşahede altında tutuldu. Sadece müziğin sesinden rahatsız oldukları için uyarmaya gittiklerini ve tekme tokat darp edilerek ölüm tehditleri aldıklarını ileri süren aile, kendilerini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

"Müziği kısmaları için uyarmaya gittim"
Aytekin Tomuş, "Akşam 20.00 sıralarında arka bahçede eğlence yapmaya başladılar. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Çocuklarım sabah işe gideceği için müziği kısmaları konusunda uyarmaya gittim. Aşağıya inerek müziği kısın demeye kalmadan A.Ç. isimli şahıs bana saldırmaya başladı. Onun saldırmasıyla birlikte 20 kişi bana tekme tokat saldırarak giriş kapısına attı. O sırada eşim ve çocuklarım camı açtıklarında olayları görerek beni kurtarmaya geldi. Oğlum da yanıma gelince A.Ç., yanında bulunan başka birine ’Şu beyazlıyı da indir, onun ölümü benim elimden olacak’ diye bağırdı ve bu kez ikimizi birden darp etmeye başladılar. Bir kişi ellerimi arkada tuttu ve hep birlikte ağzıma ve yüzüme vurmaya başladılar. Bu halimi gören eşim beni kurtarmak için üstüme kapandı fakat eşimi saçından ve kıyafetlerinden tutarak taciz ettiler. Dudağım patlak, 2 dişim kırıldı, gözlüğüm kırıldı. Vücudumun birçok yerinde darp izleri bulunuyor. Tek suçum saat geç olduğu için onları uyarmaktı" dedi.
Sevim Tomuş ise, "İlk başlarda biz bir şey demedik ancak alkolün etkisiyle sesler yükselmeye başladı ve biz huzursuz olmaya başladık. Saat gece yarısını geçmişti. Çocuklarım sabah işe gideceği için eşim uyarmaya gitti. Polisi aramadık, çünkü eşim yan taraftaki şahısları tanıyordu. Tesadüfen biz camı açtığımızda eşimin yerde yattığını ve birçok kişinin tekme ve tokatlar attığını gördük. Oğlum o sırada ’babamı öldürüyorlar’ diyerek koşmaya başladı. Oğlum aşağı indiğinde bir kişi ellerini arkaya bağlayarak tuttu ve 6-7 kişi oğlumu darp etti. 6-7 kişi de eşimi darp etmeyi sürdürdü. Eşimin yerde yatarken tekmelendiğini görünce ben de dayanamayıp üstüne kapandım. Saçlarımdan ve kollarımdan çekerek beni de darp ettiler. Eşimi ellerinden aldığımızda A.Ç. bizi tehdit etmeye devam etti. Lütfen bizi sahipsiz bırakmayın. Sesimizi duyurabilmemiz için illa ölmemiz mi lazım" diye dert yandı.

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