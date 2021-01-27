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(ÖZEL) Paylaştığı video kurgu çıkan youtuber adliyeye sevk edildi

27.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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(ÖZEL) Paylaştığı video kurgu çıkan youtuber adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Youtuber Fariz Bakshshaliyev, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C.

Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Youtuber Fariz Bakshshaliyev, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek ’açım’ diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca videoya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev’i karakoldaki sorgusu sona erdi.
Polisteki sorgusu tamamlanan youtuber Fariz Bakshshaliyev, adliyeye sevk edildi.

(ÖZEL) Paylaştığı video kurgu çıkan youtuber adliyeye sevk edildi

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