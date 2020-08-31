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(Özel) Pendik sahilde esrarengiz ceset

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik sahilde kayalıkların arasında boynuna halat sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu.Olay geçtiğimiz gün Pendik Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde kayalıklar arasında gerçekleşti.

İstanbul Pendik sahilde kayalıkların arasında boynuna halat sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu.
Olay geçtiğimiz gün Pendik Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde kayalıklar arasında gerçekleşti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar arasında hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kayalıklar etrafında güvenlik önlemi alırken şahsın boynuna halat geçirildiği fark edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayalıklar arasında boğazını halat sarılı halde ölü bulunan 24 yaşındaki Tuncay İşcan’ın cansız bedeni cenaze aracına konularak adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Cevizli, “İki kadın kayalıkların orada oturuyordu. Bayanlar bağrıştılar. Bizim dernek yönetimindeki arkadaşlar aşağı inip baktıklarında cesedi gördüler” dedi.
Abdullah Güneyli ise, “Sabah geldiğimizde arkadaşlar görmüş. Polise ihbarda bulunduk. 1994 doğumluymuş hayatını kaybetmiş. Esnaf olarak tabi üzüldük böyle genç yaşta bir arkadaş ölümüne” şeklinde konuştu.

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