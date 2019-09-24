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(Özel) Prof. Dr. Saraçoğlu: “Türkiye ata tohumunda direkten döndü”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 08:47 | Son Güncelleme

Ata tohum projesinin Türkiye’nin geleceği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.

(Özel) Prof. Dr. Saraçoğlu: “Türkiye ata tohumunda direkten döndü”

Ata tohum projesinin Türkiye’nin geleceği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Türkiye ata tohum projesiyle direkten döndü. Herşey hazır. Türkiye’de 2020 yılından itibaren isteyen herkese Ata tohumlarını ulaştıracağız"dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda ve katıldığı televizyon programlarında ata tohumunun önemine değinirken, tarla kültürünün gençlere anlatmak zorunda olduklarını dile getirmişti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni bir bayinin açılışına katılan Saraçoğlu, “Ata tohumlarımız bizim geleceğimizdir. Ata tohumu olmayan ülkenin geleceği olmaz. Bunun için bu tohumlara sahip çıkmak gerekiyor. Tohum denince de illa kavun, karpuz, domates, biber ve patlıcan değil, yerli hayvan ırklarımızın tohumları da yani spermleri de aynı şekilde önemlidir. Bizim yerli ırklarımız Türkiye’de maalesef yüzde 9’a düşmüştür. Bunları da tıpkı ata tohumları gibi çoğaltmamız gerekiyor” dedi.
Türkiye’de isteyen herkese 2020 yılında itibaren inşallah Ata tohumlarını ulaştıracaklarını belirten Saraçoğlu, “Pazarlarda ve marketlerde bu yıl ata tohumlarıyla üretilen mahsuller satıldı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların fideleri isteyen vatandaşlara ulaştırılacak. Türkiye Ata tohum projesiyle direkten dönmüştür” dedi.

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