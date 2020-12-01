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(Özel) Rehin alıp, gasp eden çete çökertildi

01.12.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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(Özel) Rehin alıp, gasp eden çete çökertildi

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahısları rehin alıp silah zoruyla gasp eden ve ‘Esencilis Çetesi’ olarak bilinen çete çökertildi.

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahısları rehin alıp silah zoruyla gasp eden ve ‘Esencilis Çetesi’ olarak bilinen çete çökertildi. Çete üyelerinin evinden çıkan silah, uyuşturucu ve binlerce lira sahte para de ele geçirildi.
Esenyurt ve çevresinde bir süredir özellikle yabancı uyruklu vatandaşları rehin alıp silah zoruyla paralarını gasp eden çete üyelerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri operasyon düzenledi. Çete çevrede “Esencilis çetesi” olarak da biliniyordu. Son olarak M.A. isimli bir şahsı silahla rehin aldıktan sonra parasını gasp eden 4 kişilik çete üyesi için ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adresi tespit edilen çete üyeleri evlerinde, 1 ruhsatsız tabanca, satır, kelebek olarak tabir edilen 2 adet bıçak, 167 adet sahte 50 liralık banknot, 45 adet sahte 100 liralık banknot, 12 adet sahte 100 dolar, sahte pasaportlar, müştekilere ait ehliyetler ve pasaportlar da ele geçirildi.

“Sözde Esencilis” çetesi çökertildi
Çete üyesi 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıslar çevrede “Esencilis Çetesi” olarak biliniyordu.

(Özel) Rehin alıp, gasp eden çete çökertildi

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