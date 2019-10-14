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(Özel) Resulyan’da imha edilen terör mevzileri görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarının sürdüğü Rasulayn’da keskin nişancıların imha edilen mevzileri görüntülendi.

(Özel) Resulyan’da imha edilen terör mevzileri görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarının sürdüğü Rasulayn’da keskin nişancıların imha edilen mevzileri görüntülendi. Binanın delik deşik olması dikkat çekti.
Fırat’ın Doğusu’nun terörden arındırılmasına yönelik devam eden ‘Barış Pınarı Harekatı’nın 6. gününde Rasulayn’da meskun mahal operasyonları devam ediyor. Çatışmalar özellikle kent merkezi ve kentin doğusunda hareketlenirken, bir çok terör mevzii de imha edildi. Ceylanpınar ilçe merkezine 200 metre uzaklıkta bulunan bir binanın teröristler tarafından mevzi haline dönüştürüldüğü görüldü. Binanın tüm camları teröristler tarafından siper haline getirilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO askerleri binadaki teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı. O bina ise İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülerdi. Binanın top atışlarıyla vurulması dikkat çekti.
Öte yandan, kentin merkezinden silah sesleri yükseliyor. SMO askerleri Rasulyn merkezindeki teröristlerin temizlenmesi için operasyonlarını sürdürüyor. Kentin doğu kısmı ise topçu birliklerin ateşi altında. Belirlenen noktaların imha edilmesi için operasyonlar devam ediyor.
Meskun mahal operasyonlarının sürdüğü Rasulayn sınırına askeri sevkiyatlarda devam ediyor.

(Özel) Resulyan’da imha edilen terör mevzileri görüntülendi

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