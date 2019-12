(Özel) Sokak hayvanlarına "şefkat eli"

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak hayvanları için her mahalle, sokak ve caddeye kedi evi, mama ve su aparatları konuldu.

Havaların soğuk olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlar için harekete geçen Safranbolu Belediyesi, kediler için "kedi evi" üreterek her mahalleye bunlardan konuşlandırdı. Vatandaşlardan gelen taleplerin ardından belediye tarafından her sokak ve caddeye kedi evi yerleştirilirken, hayvanların aç ve susuz kalmaması için de mama ve su aparatları konuldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili mama ve su aparatları hazırladıklarını söyledi.

Mama ve su aparatlarını şehrin muhtelif yerlerine koyduklarını ifade eden Köse, "Aynı zamanda da kedi evlerimiz var. Biz bunları üretmeye devam ediyoruz ihtiyaç oldukça. Belediye olarak sokak hayvanları için yapabileceğimiz bu tür aparatların sayısını artırmak. Ama halk olarak da bu aparatların içine koyduğumuz mama ve sular konusunda herkesten destek istiyoruz. Bizler koyuyoruz ama kış uzun bu kış boyunca kendileri de boş gördükleri mama ve su kaplarına müdahale edebilirler, onlarda katkı sağlayabilirler" dedi.