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(ÖZEL) Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne polis ekipleri baskın yaptı.

Arnavutköy’de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne polis ekipleri baskın yaptı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlara, kurallara uymadıkları için ceza yağdı. Düğün bir süre sonra dağıldı.
Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Zeytinlik sokakta dün saat 18.30 sıralarında düğün yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler düğüne baskın düzenlendi. Bir anda polis ekipelerini karşısında gören düğün sahipleri şoke oldu. Ekipler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı düğüne müdahale etti. O esnada orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdı. Düğün dağılırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekmeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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