(Özel) Takipçi artırma uygulaması masum değilmiş

Sosyal paylaşım ağları, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılıklar ve riskli olaylarla dolu bir dünya haline geldi. Çeşitli ikna teknikleri, manipülasyon, sosyal mühendislik, yalan haberler, sponsorlu ve güvenilir imajı olan reklamlarla ve kampanyalarla her an internet dolandırıcıları ve kötü niyetli kişilerin iştahını kabartıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya kullanıcılarının takipçi sayısını arttırmak için kullandıkları uygulamaların masum olmadığını duyurdu.

Sosyal medya mecralarında yapılan sosyal mühendislik, sponsorlu sahte reklamlar ve oltalama gibi yöntemlerle insanları tuzağa düşüren, dolandıran, banka bilgileri gibi çok kritik kişisel bilgileri çalan internet dolandırıcıları her gün yüzlerce insanı mağdur ediyor. Sosyal medya, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılıklar ve riskli olaylarla dolu bir dünya haline geldi. Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, haberleri tek bir platformdan takip etme, oyun oynama, kişisel görüş beyanı, e-ticaret, birbirinin hayatından haberdar olma, fotoğraf paylaşımı, v-blog, canlı yayın gibi özelliklerinden dolayı kullanmaktan geri durulması oldukça zor hale gelen sosyal medya platformlarını bilinçli amacına uygun kullanmak gerekiyor. Aksi halde hiç umulmadık bir anda, boş bulunup bir linke tıkladığınızda veya kişiler bilgilerinizi girdiğinizde büyük maddi kayıplar yaşamanız kaçınılmaz oluyor.

Her linke tıklamayın

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya kullanıcılarının takipçi sayısını artırmak için kullandıkları uygulamaların masum olmadığını duyurdu. BTK’dan yapılan açıklamada şu uyarılara yer verildi: "Ticaret, e-ticarete; geleneksel oyunlar, dijital oyunlara; zorbalık, siber zorbalığa; bankacılık, e-bankacılığa, sağlık, eğitim ve daha pek çok alan, dijitalleşen dünya içinde dönüşürken, dolandırıcılar ve siber korsanlar da boş durmuyorlar haliyle. Oturdukları yerden, sizin bir tıklama hamleniz ile bankadaki paranızı ruhunuz duymadan kendi hesaplarına geçiriyorlar. Son dönemlerde sosyal paylaşım ağlarında artan banka dolandırıcılığı olaylarında siber korsanlar çeşitli yollarla kullanıcıları tuzağa düşürüyor. Son dönemde yaygınlaşan bu dolandırıcılık türünde, sosyal medyanın sunduğu sponsorlu yayınlar özelliği kullanılıyor. Bu oldukça tehlikeli ve kapsama alanı geniş olan dolandırıcılık yöntemi ile bankaların logolarını, kullandıkları sloganları gerçeğinden ayırt etmek oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden, sponsorlu banka reklamlarından, şok kampanyalardan, para-hediye-ödül kazanmayı vadeden bağlantılardan, sitelerden, oyunlardan uzak durulmalıdır. Sosyal medya bu tip dolandırıcılık faaliyetleri için biçilmiş bir kaftan gibidir. Sosyal medya, bankaların reklamları vasıtasıyla yarışma, hediye-ödül kazanma mecrası asla değildir. Sosyal medyada karşılaşılan reklamları, linkleri tıklayarak bankacılık işlemleri kesinlikle yapılmamalıdır. Genellikle e-posta ve linkler aracılığıyla bedava veya çok cazip fiyatlarla teklif edilen ürün, hizmet, reklam ve kampanyalar birer tuzaktır."

Sosyal mühendisliğin kurbanı olmayın

Siber dünyada çok çeşitli risk bulunduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: "Çok çeşitli risklerin, ikna tekniklerinin, siber tuzakların, akıl oyunlarının, yalanların ve önemli bilgilerinizi toplamak için çeşitli tekniklerin ve sömürülerin kullanıldığı bir ortamdır. Ve “sosyal mühendislik” en yaygın (hacking)yöntemlerinden biridir. Sosyal mühendislikteki amaç, insanın duygusal dikkatsizliğinin ve buna göre beliren eğilimlerinin, zaaflarının kullanılarak kandırılması ve önemli kişisel bilgilere ulaşılmasıdır. Bunun farkında olmak, bu gibi şüpheli durumlarda tedbirli, bilinçli ve daha dikkatli davranmayı sağlayacak sosyal mühendislerin tuzağından koruyacaktır."

Takipçi arttırayım derken dolandırılmayın

BTK açıklamasında; takipçi artırma, profilime kimler baktı gibi uygulamaların masum olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Takipçi artırma, profilime kimler baktı gibi uygulamalar da son zamanlarda sosyal medyada artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Bu yöntem insanların sosyal medya kullanımı zaafları üzerinden gerçekleştiriliyor. Önce kullanıcılar, takipçi artırmak ve profiline kimlerin baktığını görmek için uygulamanın indirilmesi gerektiğine inandırılıyor. Sonra sahte bankaların ya da kurumların sitelerine yönlendiriliyorlar. Kullanıcılar çeşitli yollarla şifre, kredi kartı ve banka hesap bilgileri gibi önemli bilgileri girdikleri anda da yine büyük maddi kayıplar yaşıyor ve sosyal medya üzerinden dolandırılıyorlar."