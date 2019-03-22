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(Özel) Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü, kameraya yansıdı.

(Özel) Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler

Atatürk Havalimanı’ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü, kameraya yansıdı. “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya” diyerek siyahi turisti aşağılayan taksici, "bu kadarına da pes" dedirtti. Duyduğu cümleler karşısında şoka uğrayan turist, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polise giderek taksiciden şikayetçi oldu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Bakırköy- Aksaray sahil yolunda yaşandı. İddiaya göre Senegal’den Türkiye’ye gelen Ousmane Alyly isimli turist, Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için ticari bir taksiye bindi. Taksiye bindiği esnada sürücüden taksimetreyi açmasını isteyen Ousmane Alyly ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Sürücünün taksimetreyi açmayarak ödemeyi dolar üzerinden istemesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine sürücü, aracına aldığı Ousmane Alyly’e hakaret yağdırarak, şiddet uyguladı. Yol boyunca turisti taciz eden taksici, "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya” diyerek aşağıladı.
“Zorla bahşiş istedi”
Kendisine hakaretler yağdırarak, terörist diyen sürücüden rahatsız olan Ousmane Alyly, taksiciden aracı durdurmasını istedi. Ousmane Alyly’in tüm ısrarlarına rağmen taksiyi durdurmayan ve Aksaray’a kadar Ousmane Alyly’e hakaretler yağdıran sürücü, Aksaray’a geldiğinde ise ödemeyi istedi. Taksimetrede 48 lira yazdığı için 100 lira veren Ousmane Alyly, para üstünü istedi. Sürücü ise para üstünü verme karşılığında 10 lira bahşiş istedi. Turistin direnmesine karşı ısrarla bahşişi isteyen sürücü, alamayacağını anlayınca para üstünü vererek uzaklaştı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Senegalli turist, polis merkezine giderek taksiciden şikayetçi oldu.
“Bana küfür etti, terörist misin dedi”
Başından geçenleri anlatan Ousmane Alyly, “Ben Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için ticari taksiye bindim. Taksiye bindiğimde şoför bana, ’20 dolar ver’ dedi. Ben de ’benim 20 dolarım yok, Türk parası var’ dedim. ’Taksimetreyi aç, ne kadar yazarsa ben sana o kadar para veririm dedim. Bana küfür etti, terörist misin dedi. Bana çok küfürler etti, bana vurdu. Bende videoya çektim. Polis Karakoluna gittim. Şikayet ettim. Arabadan inerken para veriyordum, ısrarla euro istedi. Ben de ’vermem sana Türk parası vereceğim’ dedim. Sonra taksimetre 48 lira yazdı, ben 100 lirayı verdim. Bahşiş istedi. 50 lirasını aldı, geri kalanı da geri aldım” diye konuştu.

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