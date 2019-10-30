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(Özel) Taksim’de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 09:00 | Son Güncelleme

Taksim’de çakar kullandığı tespit edilen lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

Taksim’de çakar kullandığı tespit edilen lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’un en önemli bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı’nda uygulama gerçekleştirildi. Trafik polislerinin meydan ve civarında gerçekleştirdiği uygulamada bir cip sürücüsü durduruldu. Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, cip sürücüsü hakkında idari işlem yaparak, sürücüye 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.

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