Özel tasarım iPhone 12 Pro Apple 1 ön siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

iPhone 12 Pro veya diğer iPhone 12 modelleri henüz tanıtılmadı. Teknoloji duayenleri arasında Apple'ın yeni modellerini 13 Ekim'de tanıtacağı düşüncesi hakim. Fakat bir marka Apple'ı bekleyemedi. Bu marka, daha önce pek çok firmanın üst düzey akıllı telefonlarını uçuk fiyatlarla yeniden tasarlayan Caviar. Caviar, Apple'ın henüz tanıtmadığı iPhone 12 Pro'yu gözüne kestirdi ve dış görünüşünü tamamen değiştirerek yeni bir görünüme kavuşturdu. Firma bu görünüme ise iPhone 12 Pro Apple 1 ismini verdi.

iPHONE 12 PRO APPLE 1 ORTAYA ÇIKTI

iPhone 12 Pro Apple 1'in öncelikle sadece 9 adet üretildiğini belirtelim. Telefonun normalde cam olan arka yüzeyinden ise eser yok. Bunun yerine özel tasarım iPhone 12 Pro modellerinde ahşap bir tasarım bulunuyor. Bu ahşap tasarıma Apple'ın ilk bilgisayarı Apple 1'in ana kartından gerçek bir parça ve üzerinde ''Hello World'' yazan bir monitör parçası sıkıştırılıyor. Elma logosu ise telefonlarda bulunmuyor. Klasik Apple logosunun yerine telefonun sağ üst köşesinde 'Apple' yazıyor. Bizce bu metin yazım stili pek de hoş durmuyor. Üstelik böylesine pahalı bir telefon için.