HABER

(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar Gaziantep Oyuncak Müzesi içerisinde yer alan oyuncak atölyesinde hem eğleniyor hem de kendi oyuncaklarını yapıyor.Gaziantep’te yer alan ve 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Oyuncak Müzesi, tatil dönemlerinde çocukların uğrak noktası oluyor.

(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor

Gaziantep’te okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar Gaziantep Oyuncak Müzesi içerisinde yer alan oyuncak atölyesinde hem eğleniyor hem de kendi oyuncaklarını yapıyor.
Gaziantep’te yer alan ve 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Oyuncak Müzesi, tatil dönemlerinde çocukların uğrak noktası oluyor. Aileleriyle müzeye akın edip burada yer alan oyuncak atölyesine giren çocuklar hem oyun oynama hem de kendi oyuncaklarını yapma imkanı buluyor.
Atölyede oyuncaklarının her aşamasını kendileri yapan çocuklar hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu da yaşıyor. Müzede 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için kurulan atölyede eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilirken, çocukların el ve zihin becerilerinin kukla gibi oyuncaklar yaparak geliştirilmesi hedefleniyor.
Atölyeye girip kendi oyuncaklarının yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklardan Damla İrem Duru, "Burada kendi çabamızla eğlenceli kuklalar yapıyoruz. Yani okul tatil olduğu için canımız sıkılınca buraya gelip eğleniyoruz. Burada kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyoruz" derken, Aylin Alkurt isimli çocuk ise "Ben buraya kukla yapmaya geldim. Okulların tatil olduğu dönemde burada çok eğleniyorum. Burada kukla yaparken kendimi çok iyi hissediyorum. Bize bu imkanı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor

(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Bursa’da anlamlı konserBursa’da anlamlı konser
'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.