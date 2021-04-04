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  4. (Özel) TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli “makas” terörü kamerada

(Özel) TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli “makas” terörü kamerada

04.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM toyolu Avcılar ve Ataşehir mevkilerinde otomobilli 2 maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

TEM toyolu Avcılar ve Ataşehir mevkilerinde otomobilli 2 maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar dehşete düşüren o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında "makas" atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

Makas atıp terör estirdiler
Ataşehir mevkisinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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