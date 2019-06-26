(Özel) Topraksız çilek üretiyor

Çiftçiler gelişen teknolojiye ayak uyduruyor. Bursa’da bir çiftçi artık çilekleri bilgisayarlı sistemle yetiştiriyor. Tek bir tuşla hem sulama, hem de ilaçlama yapılıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uzun yıllardır çiftçilik yapan Abdullah Gün, daha fazla mahsul alabilmek için bu yıl ilk kez topraksız tarım uygulamasıyla çilek üretiyor. Yapılan sistemle artık tek tuşla her şey hallediliyor. Gün, bu yıl ilk kez başladıkları topraksız çilek üretiminden hayli memnun.

Abdullah Gün, "Açık arazide yaptığımız işin 7 kat daha fazlasını yapıyoruz. Açık arazide oturarak, eğilerek çilek topluyorduk. Ama artık bu sıkıntımız yok. Çilekleri ayakta daha rahat bir şekilde topluyoruz. Normalde sulama ve veya ilaçlamada fazlalık toprağın altına gidiyordu. Fakat bu sistemle çilek aldığını alıyor, almadığını ise kanal sayesinde geri getiriyor. Yapılan arıtma neticesinde tekrar kullanabiliyoruz. Sistemle birlikte zararlı böceklerle mücadele daha iyi oluyor. Bununla birlikte maliyetler düşmüş oluyor. Fiyatlar da düşebilir. İnsanlar pahalı diyorlar, aslında çilek şu anda 5-6 TL arasında. Fakat bence 10 TL’den aşağı olmaması lazım. Çünkü tarlada o kadınların çektiği çileye göre çileğin 10 TL olması lazım. Ama böyle sistem kurulursa çilek fiyatları da düşer. Bunun için de devletin bu tür uygulamalar için üreticiye destek vermesi lazım. Bu sistemin maliyeti çok. İnegöl’de daha önce deneyenler oldu, ama başaramadılar. Biz inşallah başaracağız. Artık sistem oturdu, bir sıkıntı yok. Biz hata yapmasak bir sıkıntı olacağını sanmıyorum" diye konuştu.