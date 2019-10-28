HABER

(Özel) Üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyince ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 08:46 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevki’inde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevki’inde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 11:00 sıralarında Büyükçekmece-Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Hasan Yurtseven(64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan adamı fark edemeyince yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası aracında inen sürücü hemen Yurtseven’in yanına koştu. Yaşlı adamın yaşadığını gören sürücü, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaşlı adamın kazaya karıştığı noktanın hemen 10 metre yanında bulunan yaya üst geçidini kullanmaması ise pes dedirtti. Kaza nedeni ile kısa bir süre tek şerit trafiğe kapanırken, yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.
Kaza anı kamerada
Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Akıcı trafiğe aldırış etmeyen adam, bir anda yola atlayıp karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir aracın yaşlı adamı görmeyip çarptığı görüntülere yansıyor.

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı 
İzmir'de çöp konteynerinde patlamaİzmir'de çöp konteynerinde patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.