HABER

(Özel) Zeytinburnu’nda kadın hırsızlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda şüpheli 4 kadın, sokak üzerindeki markette hırsızlık gerçekleştirdikten sonra bir daireyi soyarak kayıplara karıştı.

İstanbul Zeytinburnu’nda şüpheli 4 kadın, sokak üzerindeki markette hırsızlık gerçekleştirdikten sonra bir daireyi soyarak kayıplara karıştı. Dedektif gibi iz süren ev sahibi veteriner hekim Seda Serdar Çelik’in ulaştığı güvenlik kamera görüntülerine, şüphelilerin marketten çikolata çaldığı ve apartmandan eşyalarla çıktığı anlar yansıdı.
Olay, 15 Haziran günü Gökalp Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli 4 kadın sokak üzerinde bulunan bir markete girdi. Şüphelilerin 2’si dışarıda bulunan manav tezgahının önünde bekleyerek kayısılardan yedi. Market içinde bulunan şüphelilerden biri aldıkları suların parasını öderken diğeri reyonda bulunan çikolataları çalarak kıyafetinin içine gizledi.
Marketten çıkan şüpheliler daha önceden belirledikleri bir apartmana giderek kapısını açtı. Şüpheliler, veteriner hekim Seda Serdar Çelik’in yaşadığı dairenin çelik kapı kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 50 bin liralık eşyayı çalan şüpheliler, apartmandan tek tek dışarı çıktı. Şüpheliler farklı istikametlere yürüyerek bindikleri taksilerle olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından veteriner hekim Seda Serdar Çelik dedektif gibi iz sürerek güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.
Polis şüphelilerin peşinde
Ev sahibi veteriner hekim Seda Serdar Çelik, tatilden döndükten sonra evinin soyulduğunu fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede güvenlik kamera incelemesi yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı kamarada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler bir markete girerek çikolata ve kayısı çalıyor. Marketin ardından sokak üzerindeki bir apartmana giren şüpheliler, bir süre sonra ellerinde poşetle apartmandan çıkıyor. Bindikleri taksilerle olay yerinden uzaklaşıyorlar.
“Bir saat içerisinde evi boşaltıyorlar”
Hırsızlığın gerçekleştiği sırada tatilde olduklarını belirten Seda Serdar Çelik, “Öğlen saat 13.00 civarı 4 tane kadın eve geliyorlar. Sağlam diye güvendiğimiz kapının kilitlerini kırıyorlar. Sonrasında bir saat içerisinde evi boşaltıyorlar. Kimse görmüyor. Kimse duymuyor. Hiçbir şey olmamış gibi de çıkıyorlar. Eve çıkmadan önce markete giriyorlar. Kendilerine içecek alıyorlar. Marketten de bir miktar ürün çalıyorlar. Onların da görüntüleri var. Ellerini kollarını sallayarak apartmana giriyorlar. 4 tanesi giriyor. Teker teker çıkıyorlar. Ellerinde kocaman bir poşet var. Benim poşetim. İçinde benim eşyalarım var” dedi.
“Gece uyku uyuyamıyorum”
50 bin liralık eşyasının çalındığını ifade eden Çelik, “Değerli yüzüğüm, pırlantam vardı. Altınlarım vardı. Kişisel eşyalarım, lazer epilasyon aletim, saç fırçama varana kadar her şeyi almışlar. Şikayetçi oldum. Polis hala araştırıyor. İnşallah kısa zamanda bulunurlar. Ben çünkü gece uyku uyuyamıyorum. Kendi evimdeyim. Çelik kapım var. Kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.
“6 adet çikolata alıyorlar”
Hırsızlığın yaşandığı marketin sahibi Bayram Korkmaz, “Lüks giyimli, gözlüklü 4 tane bayan içeride çikolata reyonuna yanaşıp oradan çikolataları aldığını tespit ettik. Tahminimce 6 adet çikolata alıyorlar. Biz onların hırsız olduğunu tahmin etmemiştik. Müşteri gibi geldiler. Kıyafetin içine saklayıp çıkıyorlar” dedi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Yaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedaviYaralı bulunan 2 kızıl geyik yavrusuna tedavi
Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdiElazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.