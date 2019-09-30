(Özel) Zeytinburnu’nda Taksiciye gaspçı dehşeti

İstanbul Zeytinburnu’nda bir taksici, kendisini gasp etmek isteyen müşterisi tarafından bıçakla boğazından yaralandı. Boğazından kanlar akan taksici gaspçıyı kovaladığı sırada yere yığılırken, polis gaspçıyı linç etmek isteyen vatandaşların elinden zor kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi Şehir Er Murat Güven Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nden aldığı yolcuyla sokak içerisine gelen ticari araç sürücüsü 61 yaşındaki Musa Anık, Afgan uyruklu müşterisi tarafından bıçakla gasp edilmek istendi. Ticari taksi sürücüsü direnince, gaspçıyla aralarında boğuşma yaşandı. Tam bu sırada gaspçı, ticari araç sürücüsü Anık’ı boğazından bıçakla keserek araçtan inip kaçmaya başladı.

Boğazı kesik bir şekilde gaspçıyı kovaladı

Gaspçının kaçtığını gören ticari araç sürücüsü Anıl, boğazından akan kanlara aldırış etmeden şahsın peşinden koştu. Ticari taksi sürücü bir süre sonra yere yığılırken, durumu gören vatandaşlar gaspçıyı yakalayarak linç etmek istedi. Sokak içerisinde bulunan başka bir taksi tarafından boğazı kesilerek yere yığılan sürücü Anık, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.