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(Özel) Zeytinburnu’nda trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 09:20 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda seyir halindeki araç bir anda yola çıkan Afganistan uyruklu gence çarptı.

Zeytinburnu’nda seyir halindeki araç bir anda yola çıkan Afganistan uyruklu gence çarptı. Çarpma sonrası yaralanan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün 13.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli sürücü yolda ilerlediği sırada kaldırımda yürüyen Afganistan uyruklu Peyman Ekberi (29) bir anda yola fırladı. Afganistan uyruklu şahıs yolda ilerleyen aracın çarpması sonucu kaldırıma fırladı. Yaralı şahsa ilk müdahale yoldan geçen sağlık çalışanları tarafından yapılırken, vatandaşlar durum sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı bütün müdahalelere rağmen Peyman Ekberi hayatını kaybetti. Sürücü M.A. olay yerinde yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürülürken, Afgan uyruklu Ekberi’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumun’a kaldırıldı.
Kazayı gören Taylan Dize, “Biz bir bağırış duyduk dükkana bir ses geldi koştuk. Yaralı yerde yatıyordu yan çevirdik. Ağzından kanlar akıyordu müdahale ettik sonrasında ise ambulans çağırdık” dedi. Sefa Tuncel ise, “İşe geliyordum arkadaş karşıdan karşıya koşuyormuş herhalde Türk değilmiş. Yoldan kadın sürücü yavaş geliyormuş adama çarpmış. Arkadaşlar müdahale etmiş sağlıkçı da varmış içlerinde ekipler müdahale etmiş kurtarılamamış” diye konuştu.

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