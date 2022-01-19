Özellikle gece kombinlerinde çok işinize yarayacak, kıyafetlerin altından iz yapmayan çamaşır ve korse modelleri

Gece kombinlerinde tercih edilen kıyafetlerin nispeten daha ince kumaşlı olmaları sebebiyle çamaşır izini belli etme ihtimalleri daha yüksek oluyor. Hal böyle olunca kombin ne kadar güzel olursa olsun, kıyafetin altından belli olan bir çamaşır izi tüm görünümü bozabiliyor. Ancak iz yapmayan çamaşırlarla bu hayal kırıklığının önüne geçmek mümkün. Üstelik iz yapmayan korselerle giysilerinizin üzerinizde daha fit ve güzel durmasını sağlayabilirsiniz. Her kombinde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz, kıyafetlerin altından iz yapmayan çamaşır ve korse modellerini sizin için inceledik.

1. Lazer kesim hipster külotlar!

Saten bir midi etek veya dar bir mini etek fark etmeksizin tüm kıyafetlerinizin içine güvenle giyebileceğiniz, iz yapmayan bir çamaşır arıyorsanız lazer kesim külotlar tam size göre! New Balance markasının hipster modelli ve dikiş çizgisi bulunmayan lazer kesim külotları, kendini gizleme konusunda çok başarılı. Nemi anında hapseden ve kuru hissetmenizi sağlayan kumaşı ile büyük bir konfor sunan külot, doğru bedeni seçtiğinizde vücudunuzu iyice sararak potluk yapmayacak şekilde tasarlanmış bir ürün.

New Balance markasının hipster model lazer kesim çamaşırını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Karşınızda şekillendirici külotlar!

"Öyle bir külot olsun ki hem alt karnımı şekillendirsin hem kıyafetlerimde iz yapmasın." diyorsanız size göre bir önerimiz var: Wolbar markasının şekillendirici lazer kesim külotu. Yüksek beli ve şekillendirici etkisiyle alt karnı ve kalçayı toparlayarak daha formda görünmenize yardımcı olan külot, lazer kesimli kenarlarıyla kıyafetlerin içinde kendini güzel bir şekilde gizliyor. Wolbar Şekillendirici Külot, lazer kesim tekniğiyle üretildiği için kullandıkça saçaklanma da yapmıyor.

Wolbar'ın şekillendirici lazer kesim külotunu detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

3. Hiç yokmuş gibi...

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Yokmuş gibi hissedeceğiniz, kıyafetlerinizin altından belli olmayacak çamaşırlarla gece kombinlerinizin keyfini çıkarmak istiyorsanız Cottonhill markasının Brazilian model külotuna mutlaka bakmanızı öneririz. Lazer kesimli bu külotun hiçbir yerinde dikiş bulunmadığı için kıyafetlerin altından iz yapmıyor. %80 polyamid ve %20 likra kumaştan üretilen, böylelikle kumaşın tüylenme riskini de ortadan kaldıran külot; %100 pamuk iç ağıyla son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Lacivert, mürdüm ve pudra olmak üzere 3 farklı renkten oluşan bu set, her kıyafetinize kolaylıkla uyum sağlıyor!

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4. Minilerinizi giyerken rahat edin!

Dar mini eteklerinizi giydiğinizde iz yapmayacak hatta belki de sizi kazalardan koruyacak bir ürün arıyorsanız iç çamaşırı denince akla ilk gelen markalardan Kom'un boxer şort modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Markanın lazer kesimli ve şort modelindeki çamaşırı, en ince kumaşlı minilerinizin altından görünmeyecek şekilde kendini gizleyebiliyor. Ayrıca şort şeklinde olması sebebiyle süper minilerinizi giydiğinizde sizi olası kazalardan koruyarak büyük bir konfor sunuyor.

Kom markasının dikişsiz ve şort kesimli çamaşırını detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Basenleri toparlayan korselerle sıkı bir görünüm!

Özellikle gece kombinlerinde lazer kesimli korselerle vücudu formda göstermek mümkün. Mistirik markasının lazer kesimli korsesi, ekstra yüksek beliyle karın bölgesini toparlayıp düz görünmesini sağlarken aynı zamanda basenleri şekillendirerek sıkı ve fit bir görünüm kazandırıyor. En zarif gece elbiselerinin içinde bile rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu korse, vücudunuzu tüm sıkılığıyla sergilemenize yardımcı olacak. Pamuk akrilikten üretilen ve siyahın şıklığını taşıyan Mistirik korse, giydiğiniz andan itibaren kalitesini hissettiriyor!

Mistirik markasının lazer kesimli toparlayıcı korsesini daha detaylı incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

6. Beden küçülten korseler!

Beden küçülten korselerle olduğunuzdan daha ince görünebilirsiniz. Üstelik bu korseler, kıyafetlerinizin altından belli olmuyor. Geliştirilmiş dikişsiz örgü teknolojisi ile vücudun farklı bölgelerine basınç uygulayarak düzgün bir form kazandıran, daha sıkı ve fit bir görünüm kazandıran Formfit by Şalcı korseler; esnek kumaşlı abiyelerin içinde bile belli olmayacak kadar ince bir yapıda. Abiyelerinizin yanı sıra günlük kıyafetlerinizin içinde de tercih edebileceğiniz korse, yanlara ve bel kısmına ilave edilmiş basınç alanları ile basen ve karın bölgesini şekillendiriyor. Ayrıca bel kısmında bulunan silikon bantları ile vücuda iyice tutunarak kayma yapmıyor.

Hem vücudu formda gösteren hem kıyafetlerin altında varlığını belli etmeyen şekillendirici korseyi detaylı bir şekilde incelemek isterseniz tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Gecelerinizin kurtarıcısı: Toparlayıcı stringler

Özellikle vücudu saran dar minilerle veya pantolonlarla tercih edebileceğiniz, toparlayıcı string model bir çamaşır arayışınız varsa New Night sizi bu dertten kurtarıyor. Kıyafetlerin altından iz yapmayan New Night Dikişsiz Toparlayıcı String, özel yapısıyla özellikle alt karın bölgesini toparlayarak düz bir görünüme sahip olmasına yardımcı oluyor. Gece kombinlerinde olduğu gibi günlük giyimde de sıklıkla tercih edilen, tayt formundaki pantolonlar ve skinny jeanlerle rahatlıkla kullanılabilen bu ürün yumuşak dokusuyla büyük bir konfor sunuyor.

New Night Dikişsiz Toparlayıcı String'i incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Alttan çıtçıtlı modellere ne dersiniz?

Gece elbiselerinin içine giyebileceğiniz, ince askılı ve alttan çıtçıtlı bir mayo formundaki bu korseye mutlaka göz atmalısınız. Özellikle bel, karın ve basen bölgesini şekillendirip ince gösteren Form Time korse, özel kumaşı ve kesimi sayesinde giysilerinizin altından belli olmuyor. Geliştirilmiş nem emici özelliği sayesinde gün boyu kuru ve ferah hissetmenizi sağlayan alttan çıtçıtlı korseyi abiyelerinizle veya günlük kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz.

Siyah, beyaz ve ten rengi alternatifleri bulunan Form Time çıtçıtlı korseyi detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak isterseniz tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Beden incelten korselerle her daim fit görünün!

Vücudu saran elbiselerinizle formda görünmek istiyor ve dikiş izi yapmayacak bir çamaşır arıyorsanız Lingerie House'un beden incelten korsesini deneyebilirsiniz. Özellikle doğum sonrası dönemde rahat hissettiren ve vücudu forma sokan korse, dikişsiz kenarlarıyla adeta bir hayalet gibi gizlenebiliyor! Göğüs altında biten ve karnı güzelce toplayan korse, incecik askılarıyla da sizi rahatsız etmiyor. Uzun süreli kullanımda karın bölgesindeki çatlakların minimum seviyeye gelmesine yardımcı olan ürünü kıyafetlerinizin içinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Lingery House markasının "hayalet" korsesini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Kıvrılmayan, kaymayan korseler!

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Hem kıyafetlerin altından iz yapmayacak hem kıvrılıp sizi rahatsız etmeyecek bir korse artık hayal değil! +MD Vücut Şekillendirici Korse, sizin için harika bir seçenek. Yüksek kaliteli kumaştan üretilen ürün, nefes alan yapısıyla yüksek konfor sunuyor. Karın, kalça ve uyluk bölgesini sıkılaştırıp şekillendiren korse, özel kesimli kenarlarıyla kıvrılma ve kayma yapmıyor. Abiye kıyafetlerinizin içine olduğu gibi günlük giyimde de tercih edebileceğiniz bu korseyle rahatsız olmadan uzun saatler geçirebilirsiniz.

Her kıyafetinize uyum sağlayacak şekillendirici korseyi incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayın.

