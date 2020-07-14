Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...

Dünya üzerinde akıllı telefon kullanıcılarının ciddi bir bölümü Samsung marka telefon kullanıyor. Samsung'un Note serisi telefonlarının çıkış tarihi olan 2011'den günümüze gelişimi birçok teknoloji ile ilgilenen insan tarafından hayranlıkla izlendi. Büyük başarılar elde eden firma Galaxy Note 20 Ultra üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Sızdırılan bilgiler çok fazla beklentiye yol açtı. Birçok teknolojisever tarafından yakından takip edilen telefonda beklenen özellikler ilgi çekici.

YENİ ÇIKACAK SAMSUNG GALAXY NOTE20 ULTRA'NIN MERAKLA BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

50x YAKINLAŞTIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP KAMERASI İLE UZAKLAR YAKIN

100x yakınlaştırma özelliğine sahip olacağını tahmin eden birçok kişi vardı. Ancak Samsung zoom özelliğini 50x ile sınırlandırmış. Bunun tam sebebi bilinmemek ile birlikte optimizasyon kaynaklı bir tercih olduğu düşünülüyor. Ayrıca cihazda lazer derinlik sensörü olması bekleniyor. Bu sensör ile yüksek yakınlaştırma, çekimlerde odaklanma ve yavaşlık gibi sorunların önüne geçilebilir. Ek olarak Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus'ta kullanılan 3x yakınlaştırma telefoto kameranın bu cihaz ile entegre olması bekleniyor.