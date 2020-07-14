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Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Heyecanla beklenen Samsung'un son üst segment telefon modeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın özellikleri duyuruldukça beklenti giderek artıyor. Kaliteli akıllı telefon üretiminde rekabetçi bir şirket olan Samsung'un bu telefon modeli gündemi değiştirecek gibi görünüyor. Karşınızda yeni çıkacak Samsung Galaxy Note20 Ultra'da olması beklenen özellikler...

Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...

Dünya üzerinde akıllı telefon kullanıcılarının ciddi bir bölümü Samsung marka telefon kullanıyor. Samsung'un Note serisi telefonlarının çıkış tarihi olan 2011'den günümüze gelişimi birçok teknoloji ile ilgilenen insan tarafından hayranlıkla izlendi. Büyük başarılar elde eden firma Galaxy Note 20 Ultra üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Sızdırılan bilgiler çok fazla beklentiye yol açtı. Birçok teknolojisever tarafından yakından takip edilen telefonda beklenen özellikler ilgi çekici.

YENİ ÇIKACAK SAMSUNG GALAXY NOTE20 ULTRA'NIN MERAKLA BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

50x YAKINLAŞTIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİP KAMERASI İLE UZAKLAR YAKIN

100x yakınlaştırma özelliğine sahip olacağını tahmin eden birçok kişi vardı. Ancak Samsung zoom özelliğini 50x ile sınırlandırmış. Bunun tam sebebi bilinmemek ile birlikte optimizasyon kaynaklı bir tercih olduğu düşünülüyor. Ayrıca cihazda lazer derinlik sensörü olması bekleniyor. Bu sensör ile yüksek yakınlaştırma, çekimlerde odaklanma ve yavaşlık gibi sorunların önüne geçilebilir. Ek olarak Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus'ta kullanılan 3x yakınlaştırma telefoto kameranın bu cihaz ile entegre olması bekleniyor.

YÜKSEK KALİTELİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İLE DİKKAT ÇEKECEK

Kavisli bir ekrana sahip olması beklenen yeni Note serisinin ultra modelinde 2560 x 1440 QHD Plus çözünürlük barındıracak. Ayrıca, LTPO OLED ekranı sayesinde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı açıklandı. Bu özellikler kullanıcılara yüksek performans ekran kalitesi sunacak.

GENİŞ DEPOLAMA ALANINA SAHİP OLACAK

Samsung Galaxy Note 20 Ultra iki farklı opsiyon ile sunulacak. 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunulan opsiyonlardan biri. Diğer opsiyon 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile kullanıcılar ile buluşacak. Samsung bataryasını 4500 mAh tercih ederek pil tüketimini verimli bir hale getirecek.

GÜÇLÜ İŞLEMCİYE SAHİP OLACAK

Şirketten sızan bilgiler Snapdragon 865 işlemciye sahip olacağını belirtiyordu ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Note serisinin en üst modeli olacak bu telefon Snapdragon 865+ yonga seti ile yüzde 15 daha fazla performansa sahip olacak. Ek olarak ABD pazarının dışına özel kendi üretimi olan Exynos 992 işlemcisini de kullanacak.

PARMAK ISIRTAN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka kısmında 120 MP ana kamera ile birlikte 12 MP telefoto lens, lazer otomatik lensleme sistemi ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Birçok kamera modunda en ayrıntılı fotoğraf ve videoları çekmek için tasarlanmış en iyi kameralardan birisi olacak.

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