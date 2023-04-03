MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Özpirinçci göğüs dekoltesiyle nefes kesti! "Paçoz diyenlere kapak olsun"

Özge Özpirinçci göğüs dekoltesiyle nefes kesti! "Paçoz diyenlere kapak olsun"

03.04.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde tarzı ile sıkça gündem olan Özge Özpirinçci doğum gününü arkadaşları ve eşi ile kutladı. Doğum gününden fotoğraflarını paylaşan Özge Özpirinçci’nin dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Özge Özpirinçci göğüs dekoltesiyle nefes kesti! "Paçoz diyenlere kapak olsun"

Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın gibi dizilerde rol alan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, 37'nci yaş gününe özel pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin doğum gününe adeta ünlüler akın etti.

özge

Özpirinçci en son Esra Balamir ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti. Balamir ünlü isim için "Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı" demişti. Özpirinçci'nin takipçileri "Paçoz diyenlere kapak olsun", "37'ye girmiş olamazsın", "Çok güzelsin çok" yorumlarında bulundu.

özge-özpirinçci

Ünlü ismin doğum gününe Kıvanç Tatlıtuğ, Necip Memili, Serkan Keskin ve Umut Evirgen gibi birçok ünlü isim katıldı.

özge1

Bir süre beraber olan ve 2018 yılında ayrılan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu da arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

son

Partinin dikkat çeken isimleri arasında Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi Nail Gönenli de yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Fazıl Say'a sert çıkış! "Sakinleş biraz, germe bizi"Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Fazıl Say'a sert çıkış! "Sakinleş biraz, germe bizi"
'O an yıkıldım' deyip anlattı! 5 evi gitti 'Arabayı da isteyene vereceğim''O an yıkıldım' deyip anlattı! 5 evi gitti 'Arabayı da isteyene vereceğim'
Cinsel hayat itirafı sonrası üstsüz pozlar! Tepki yağdıCinsel hayat itirafı sonrası üstsüz pozlar! Tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci dekolte sevgilisi ele gününde

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Ülkesinde duyurdular! 'Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor'

Ülkesinde duyurdular! 'Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor'

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.