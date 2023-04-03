Özge Özpirinçci göğüs dekoltesiyle nefes kesti! "Paçoz diyenlere kapak olsun"

Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın gibi dizilerde rol alan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, 37'nci yaş gününe özel pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin doğum gününe adeta ünlüler akın etti.

Özpirinçci en son Esra Balamir ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti. Balamir ünlü isim için "Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı" demişti. Özpirinçci'nin takipçileri "Paçoz diyenlere kapak olsun", "37'ye girmiş olamazsın", "Çok güzelsin çok" yorumlarında bulundu.

Ünlü ismin doğum gününe Kıvanç Tatlıtuğ, Necip Memili, Serkan Keskin ve Umut Evirgen gibi birçok ünlü isim katıldı.

Bir süre beraber olan ve 2018 yılında ayrılan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu da arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Partinin dikkat çeken isimleri arasında Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi Nail Gönenli de yer aldı.

