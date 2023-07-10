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  4. Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu! Sahneye çıkıp "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" dedi

Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu! Sahneye çıkıp "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" dedi

10.07.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde 10 yıl sonra ekrana dönecek olmasıyla gündemde olan Özgü Namal uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Emir Ersoy'un sahnesine konuk olan ve sahnede dans ederek ardından konuşma yapan Namal eşinin ani ölümüne gönderme yaparak "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" dedi.

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Gelen teklifleri elini tersiyle iten Namal 10 yıl sonra ekrana dönme kararı verdi.

Gözlerden uzak yaşayan ve beyazlamış saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çeken Özgü Namal'ın bu halinden de eser kalmadı.

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Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.

"Sana bir kere daha hayran kaldım" diyerek kocasının paylaşıp... "Sana bir kere daha hayran kaldım" diyerek kocasının paylaşıp...

"HAYATIM SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ"

Özgü Namal konuşmasında eşinin anı kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi. (2. Sayfa)

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