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Özgür Özel'den Kırklareli'nde bağımsız aday olan Serdar Türker'e tepki: 'CHP'ye kaybettirmeye çalışmayı affetmiyorum, affetmeyeceğim'

04.03.2024 21:29
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Kırklareli'nde belediye başkanlığı için CHP'den aday gösterilmeyen ve bağımsız aday olan Serdar Türker 'adaylıktan çekilmesi' için kendisine daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiğini iddia etmişti. İddialara yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, "Kendisini arayıp 'Zaten bunu başaramazsın ama tarihe kara bir leke olarak geçmek doğru değil. Gel sen bu işten vazgeç, omuz omuza, el ele kol kola yürüyelim'' dedim. CHP'ye kaybettirmeye çalışmayı affetmiyorum, affetmeyeceğim" dedi.

Özgür Özel'den Kırklareli'nde bağımsız aday olan Serdar Türker'e tepki: 'CHP'ye kaybettirmeye çalışmayı affetmiyorum, affetmeyeceğim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen halk buluşmasında, mevcut belediye başkanı ve partisinin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek istedi. Kırklareli'nde Kesimoğlu'nun isteği ile ön seçim yapıldığını dile getiren Özel, seçimden Kesimoğlu'nun birinci çıkarak belediye başkan adayı gösterildiğini kaydetti.

BAĞIMSIZ ADAY OLAN TÜRKER'E TEPKİ

Özel, aday gösterilmemesinin ardından CHP'den istifa ederek bağımsız belediye başkan adayı olan Serdar Türker'i eleştirdi.

Türker'in bağımsız aday olmasını CHP'nin kaybetmesi için gerçekleştirdiği şeklinde yorumlayan Özel, "Ön seçimi kaybedenlerden, düne kadar altı oklu rozetin gücünden istifade eden birisi, gidip belediyede koltuğa parti sayesinde oturmuş birisi, şimdi partisini bırakmış gitmiş karşımıza aday olmuş. Bize kaybettirecek ki başka birileri kazansın diye..." dedi.

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"DAVRANIŞINI AFFETMEYECEĞİM"

Özel, bağımsız adaylıktan çekilmesi için Türker'in kendisine baskı yapıldığı ve çeşitli vaatlerde bulunulduğu iddialarına da cevap verdi.

Türker'i aradığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Söz konusu adaya 'partiye seçim kaybettirmeye kalkmayın, Kırklareli affetmez' dedim. 'Zaten bunu başaramazsın ama tarihe kara bir leke olarak geçmek doğru değil' dedim. 'Gel sen bu işten vazgeç, omuz omuza, el ele kol kola yürüyelim' dedim.

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Efendim, 'Genel Başkan beni aradı' dedi. Ayıp bir şey değil ki, Genel Başkanın görevi bu, kırgın olmasın, küskün olmasın. Efendim, 'bana onu teklif ettiler, bunu teklif ettiler' dedi. O kısım hiç görmediğim, hiç duymadığım bir şey. Ama kendisine görev teklif edilirse de bu kamu görevidir. Ama böyle bir şeyi yandaş televizyonlara çıkıp da AK Parti'nin televizyonlarına çıkıp CHP'ye kaybettirmeye çalışmayı affetmiyorum, affetmeyeceğim." Özel, sosyal ve gerçek belediyeciliği gösteren Kesimoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. (AA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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