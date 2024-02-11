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Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Anketlerde bir şey görürsek...'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2024 12:45 | Son Güncelleme:
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CHP Lideri Özgür Özel, Hatay'da protestoyla karşılaşan ve adaylığı tartışma konusu olan Lütfü Savaş ile ilgili açıklamada bulundu. "Hatay'da aday değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt veren Özel, "Yaptığımız anketler bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Anketlerde bir şey görürsek...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Hatay'da protesto edilen ve adaylığı tartışma konusu olan, ancak adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Lütfü Savaş'ın adaylığı konusunda açıklamada bulundu. Özel ayrıca DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasını da değerlendirdi.

'LÜTFÜ SAVAŞ' AÇIKLAMASI

Özel, "Hatay'da aday değişikliği olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi;

"Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. CHP olarak, bütün bölgelerde adayları anketlerle belirledik. Adaylık sonrası ölçme, değerlendirme anketleri de önemlidir. Bu anketler, yüksek örneklemlerle yapılan anketlerdir. Bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa, bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görüyorsak, müdahale ediyoruz, müdahale ederiz."

DEM PARTİ VE YRP YORUMU

Özel, DEM Parti'nin adayları hakkında sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"İlk gün söyledim. Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili bir hesaptır. Biz şunu söyledik; bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim DEM'le yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda kimlerin, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete özür borçları vardır. Ben hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin hem de bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum."

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Lütfü Savaş Özgür Özel
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