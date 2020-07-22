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Özgür Özel'den sosyal medya düzenlemesi tepkisi: Her kuşu tuttunuz...

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan sosyal medya düzenlemesini eleştirdi. Özel, "Keşke Almanya'da olan her şey Türkiye'de de olsa da en son düzenleme bu kalsa, bunu da alsanız. Her kuşu tuttunuz da bir tek leylek mi kaldı Almanya'dan getirmedik" dedi.

Özgür Özel'den sosyal medya düzenlemesi tepkisi: Her kuşu tuttunuz...

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, Meclis'e gelen sosyal medya düzenlemesini eleştirerek, düzenlemenin 'sansür' demek olduğunu iddia etti.

"HER KUŞU TUTTUNUZ DA BİR TEK LEYLEK Mİ KALDI"

Özel, iktidarın Almanya örneğine atıf yaparak, "Keşke Almanya'da olan her şey Türkiye'de de olsa da en son düzenleme bu kalsa, bunu da alsanız. Her kuşu tuttunuz da bir tek leylek mi kaldı Almanya'dan getirmedik. Bir örnek bulmuşlar, Almanya üzerinden Türkiye'ye bunu dayatıyorlar. Almanya sosyal medya kanununu 2 yıl tartıştı. Siz '2 gün tartışmadan geçirelim' diyorsunuz. Almanya-Türkiye karşılaştırması birbirinden tamamen ilgisiz" ifadelerini kullandı.

Özel, unutulma hakkının sade vatandaşın yararlanması gereken bir hak olduğunu ama siyasilerin bunu geçmişini temize çekmek amacıyla kullanmaması gerektiğini savundu. (İHA)

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