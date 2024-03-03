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Özgür Özel'in 'bedelli' çıkışı tartışma yarattı! O sözlerine açıklık getirdi, Murat Kurum ise "Sen kimsin ki" diye tepki gösterdi

03.03.2024 15:28
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Özel'e yanıt gecikmedi. Özel, çok konuşulan o sözlerine açıklık getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken Kurum ise Özel'e "Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun?" sözleriyle çıkıştı.

Özgür Özel'in 'bedelli' çıkışı tartışma yarattı! O sözlerine açıklık getirdi, Murat Kurum ise "Sen kimsin ki" diye tepki gösterdi

31 Mart yaklaşırken seçim meydanlarında her geçen gün yeni bir polemik alevleniyor. Son olarak Özgür Özel'in "Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" çıkışı tartışma yarattı.

Seçim mitinginde halka seslenen Özel'in tartışma yaratan cümleleri "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz." oldu.

ÖZEL: BU ÜLKE İÇİN CANINI VERECEK HERKESTEN OY İSTİYORUM

Tartışmalar üzerine Özel bu sözlere daha sonra şu şekilde açıklık getirdi:
"Dedim ki bu ülke için canını verecek herkesten oy istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum: Hepimiz bu ülke için canımızı veririz ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak, bir elinde şehidin tabutu bir elinde mikrofon orada siyaset yapacak. Kerpiç briket bir ev penceresiz camına naylon çekilmiş oraya gidecek siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim, 'Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış' diye 7 tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip 'Biz vatanseveriz, biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelli ile, çürük raporu ile kaçmayız' dedim."

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"SEN KENDİ EVLADINA ÇÜRÜK RAPORU ALIYORSUN, BEDELLİ YAPTIRIYORSUN"

Özel ayrıca açıklamasına şunları ekledi:
"Diyorlar ki Özgür Özel 'bedelliden oy istemedi mi?' O kanunun altında imzam var benim. Oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum: Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da bedelli yapıp askere yollamıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun onu soruyorum onu."

KURUM: "SEN KİMSİN? SANA BU YETKİYİ KİM VERİYOR?"

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Özel'in sözlerine tepki gösteren isimlerden biriydi. Özel'den "CHP'nin yetersiz eş Genel Başkanı Özgür Efendi" olarak bahseden Kurum, "çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bedelli askerlik yapan 650 bin vatan evladımıza 'kaçak' diyor. Ne diyor? 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil.' diyor. Şimdi buradaki kardeşlerimizle birlikte Özgür Efendi'ye, eş Genel Başkan'a diyoruz ki 'Sen kimsin ki 650 bin gencimizin, ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun? Onları vatana ihanetle vatanı sevmemekle suçluyorsun. Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun? Acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bu yetkiyi kim veriyor?" diye konuştu.

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"BU VATANIN HİÇBİR EVLADINA KİMSE YAFTA VURAMAZ"

Murat Kurum ayrıca tepkisini "Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez. Ama sen merak etme bu milletin evlatları, gençleri sana gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkta verecek." sözleriyle de dile getirdi.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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