HABER

Özhaseki: Ankara'ya adaysanız projelerinizle geleceksiniz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. 'Millet ittifakı'nda İYİ Parti'nin bulunduğunu kaydeden Özhaseki, "Bunu saklamıyorsunuz güzel. Peki HDP var mı? Hadi onu da söyleyin. Söyleyemiyorlar. Mahcup bir eda ile sakladıkları ortaklarını arkada tutuyorlar. Söylediğim zaman da beni mahkemeye veriyorlar. Ya beni niye mahkemeye veriyorsunuz? Çıkın, yiğitçe deyin ki 'Biz bu HDP ile aslında anlaştık ama millet kızar diye söyleyemiyoruz'. Budur erkeklik, bunu söyleyin bari. Bunu da söyleyemiyorlar ne yazık ki" dedi. 'NET OLARAK DERTLERİNİ SÖYLÜYOR' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Ahmet Türk ile görüştüğünü belirten Özhaseki, "Gazetecilere yakalandı. 'Ne yapıyorsunuz?' dediler, 'Yerel seçimleri konuştuk' dediler; utana, sıkıla. Ya söylesenize yiğitçe. Sonra da çaktırmadan vaziyeti götürmeye çalışıyorlar; ama millet uyanık, herkes de görüyor. Biz aptal filan değiliz, gözlerimiz açık. O Sezai Temelli denen vatandaş, aynen şunu söylüyor. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da kaybettireceğiz cumhur ittifakına'. Açıkça dertlerini söylemiyor mu? Çok net olarak dertlerini söylüyor. Allah böyle bir tehlikeden korusun. Cenab-ı Hak, kafası bölücülükte olan adamlardan korusun. Bunlarla gizli, saklı iş yapan adamlardan korusun" diye konuştu. 'RAKİPLERİMİZ ASLA BİZİM DÜŞMANLARIMIZ DEĞİL' Açılış nedeniyle meydanda 'millet ittifakı'nın adayı, rakibi Mansur Yavaş'ın afişlerinin üzerine Mehmet Özhaseki'nin afişlerinin asıldığı görüldü. Yavaş'ın onayıyla asılan afişler hakkında bilgisi olup, olmadığı sorulan Özhaseki, "Yok, hayır. Defalardır zaten söylüyorduk. Dikkat ederseniz ara ara abartılsa da bu işi bozan, belki de nezaket kurallarını bozan, bu işin savcılık tarafıydı. Ama onu da görmezden gelerek, şunu hep söylüyorum. 'Rakiplerimiz asla bizim düşmanlarımız değildir'. Biz onlarla sadece proje konuşmak istiyoruz. Başka hiçbir şey konuşmak istemiyoruz. Özelleri bizi ilgilendirmez. Siyasette de nezaket kurallarını aşmamak lazım. Arkadaşların bir ricası oldu, Mansur beyin de buna cevabı olumlu olduysa teşekkür ederiz" diye yanıt verdi.

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
Bakan Yardımcısı Yerlikaya: Devlet en güçlü sponsordurBakan Yardımcısı Yerlikaya: Devlet en güçlü sponsordur
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Kastamonu’yu ziyaret ettiBakan Yardımcısı Yerlikaya, Kastamonu’yu ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.